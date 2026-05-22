Affichée à partir de 63 850 €, la DS N°8 Grande Autonomie s'avère légèrement plus accessible que l’Alpine A390 GT, qui démarre quant à elle à 67 500 €. Ces tarifs positionnent d'ailleurs les deux rivales face à une Polestar 4 plus high-tech, mais moins efficiente, et bien en dessous des Porsche Macan, BMW iX3 ou encore Audi Q6 e-Tron. Finalement, c’est la DS N°8 qui endosse le mieux le costume de porte-drapeau du luxe à la française : en prime de son design clivant, elle offre un intérieur plus luxueux, un confort supérieur et une endurance rassurante, face à une Alpine A390 qui a tout misé sur le sport.