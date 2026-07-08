BYD Shark : le pick-up chinois qui compte bien casser la baraque

BYD présente actuellement, au Festival of Speed de Goodwood, le paradis des supercars des modèles de compétition et d’exception, un nouveau véhicule. Pourtant, il n’a rien d’exceptionnel, hormis le fait qu’il pourrait semer la zizanie sur son segment.

Il se nomme Shark et appartient à la catégorie des pick-up, ces véhicules civilisés à vocation utilitaire. Il s’agit d’un « beau bébé » puisqu’il mesure 5,50 m de long et peut accueillir jusqu’à cinq passagers grâce à son format double cabine.

Côté style, il ne renie en rien sa vocation avec ses passages de roue marqués, ses ailes larges, ses formes globalement carrées, son capot plat et sa face avant verticale. Il montre ses muscles et indique fièrement à quelle marque il appartient.

Des performances dignes d’une sportive

Il aurait tort de s’en priver puisque sa fiche technique n’a pas à rougir. Il reçoit une mécanique hybride rechargeable dénommée DMO. Cette chaîne de traction repose sur deux électromoteurs, un à l’avant développant 231 ch et 310 Nm de couple, et un second à l’arrière de 204 ch et 340 Nm de couple. Au cumul, la puissance atteint 436 ch et 650 Nm, de belles valeurs qui permettent à ce Shark d’atteindre les 100 km/h en seulement 5,7 secondes.

Quant au moteur thermique, un bloc 1.5 de 150 ch et 240 Nm, il a pour rôle principal de fonctionner comme un générateur en alimentant directement les électromoteurs ou la batterie. Cette dernière, d’une capacité de 32,2 kWh assure une autonomie de 90 km et accepte une recharge de 11 kW courant alternatif et 55 kW en continu. Byd annonce une consommation WLTP de 3,5 l/100 km et 9,6 l/100 km avec un niveau bas de la batterie.

En bon pick-up qui se respecte, le Shark dispose d’une transmission intégrale qui répartit le couple selon le type de terrain : sable, boue, neige et gravier. Les suspensions, à double articulation à l’avant comme à l’arrière, devraient préserver le confort. Sa capacité de remorquage atteint 2 500 kg et la charge utile 790 kg.

BYD donne aussi un aperçu des équipements de son pick-up avec une instrumentation numérique de 10,25 pouces et un écran tactile de 15 pouces intégrant la navigation, la compatibilité AppleCarPlay et Android Auto sans fil, un affichage tête haute, des sièges chauffants et ventilés, un chargeur du smartphone par induction de 50 W, la vision à 360°, un accès et un démarrage sans clé ou encore les dernières aides à la conduite.

Pour le moment, BYD n’indique pas les prix, mais ils seront à coup sûr très agressifs. Le Shark débarquera tout d’abord au Royaume-Uni, puis sur certains marchés européens au second semestre 2026.

Il affrontera le Maxus T60, le Ford Ranger ou encore le Toyota Hilux avec pour lui une technologie hybride rechargeable et un tarif certainement canon.

Fiche technique du BYD Shark