Cette BYD promène l’un de ses deux moteurs sous ses roues

Voir un moteur électrique traîner sous un SUV en pleine circulation n’est pas exactement le meilleur argument publicitaire pour une voiture électrique. Pourtant, c’est bien la scène qui fait le tour des réseaux sociaux chinois : celle d’un BYD Tang filmé à Shenyang traversant une route inondée avec son moteur arrière pendant sous le véhicule et retenu uniquement par un câble haute tension.

Rapidement, certains ont accusé les faibles capacités du SUV face à l’eau. Byd dément réagit rapidement et défend ces affirmations. Selon le constructeur, le véhicule aurait subi un violent choc sous le plancher en traversant une zone inondée probablement plus profonde qu’elle n’apparaissait sur les images. L’impact aurait arraché une partie de la fixation du moteur arrière.

Toujours fonctionnel

Malgré cette spectaculaire avarie, le Tang a continué sa route grâce à son moteur avant, les versions électriques à transmission intégrale disposant de deux groupes motopropulseurs. BYD indique avoir pris contact avec le propriétaire et inspecté le véhicule. Reste désormais à savoir si l’assurance prendra en charge une réparation qui s’annonce particulièrement coûteuse.