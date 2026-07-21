Cette BYD promène l’un de ses deux moteurs sous ses roues
Les images ont de quoi surprendre : un BYD Tang continue de rouler alors que son moteur arrière pend littéralement sous le SUV. Face à la polémique, le constructeur chinois affirme qu’un violent choc sous le véhicule -et non l’inondation- est à l’origine de cet impressionnant incident.
Voir un moteur électrique traîner sous un SUV en pleine circulation n’est pas exactement le meilleur argument publicitaire pour une voiture électrique. Pourtant, c’est bien la scène qui fait le tour des réseaux sociaux chinois : celle d’un BYD Tang filmé à Shenyang traversant une route inondée avec son moteur arrière pendant sous le véhicule et retenu uniquement par un câble haute tension.
Rapidement, certains ont accusé les faibles capacités du SUV face à l’eau. Byd dément réagit rapidement et défend ces affirmations. Selon le constructeur, le véhicule aurait subi un violent choc sous le plancher en traversant une zone inondée probablement plus profonde qu’elle n’apparaissait sur les images. L’impact aurait arraché une partie de la fixation du moteur arrière.
Toujours fonctionnel
Malgré cette spectaculaire avarie, le Tang a continué sa route grâce à son moteur avant, les versions électriques à transmission intégrale disposant de deux groupes motopropulseurs. BYD indique avoir pris contact avec le propriétaire et inspecté le véhicule. Reste désormais à savoir si l’assurance prendra en charge une réparation qui s’annonce particulièrement coûteuse.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération