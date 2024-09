Qui osera mettre 72 000€ dans un SUV électrique chinois ?

Il y a quelques semaines, nous essayions la version restylée du BYD Tang sur Caradisiac. Importé en France depuis l’année 2022 à côté de la berline Seal (puis de la compacte Dolphin et d’autres modèles comme le Seal-U), ce gros SUV électrique coûtait tout de même 70 800€ en prix de base et a bénéficié d’améliorations importantes à l’occasion de cette grosse mise à jour.

Désormais doté de batteries énormes d’une capacité brute de 108,8 kWh, ce gros bébé de 4,97 mètres produit 517 chevaux en puissance maximale et revendique une autonomie WLTP de 530 kilomètres (ce qui n’a rien d’exceptionnel compte tenu du format de ses accumulateurs). Mais il bénéficie d’une finition assez flatteuse et d’un équipement de série pléthorique, comme l’avons détaillé dans notre essai.

72 000€

Et on connait désormais le prix français de ce Tang restylé : 72 000€ tout de même. Certes, c’est moins que les gros SUV électriques de luxe comme le nouveau Volvo EX90, démarrant à 89 500€. Mais comme pour les autres modèles chinois du marché (comme le Xpeng G9 à 59 990€), on se demande si la clientèle sera prête à dépenser autant d’argent dans des modèles dont l’image de marque n’a rien à voir avec celles des autres machines disponibles à ces niveaux de prix.