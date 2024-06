Retrouvez-nous demain pour découvrir en live le nouveau BYD Tang

Avec Tesla, le Chinois BYD est le nouveau géant de l’automobile électrique. En 2023, la marque a vendu plus de 3 millions de voitures à piles. Le constructeur accélère progressivement sur le marché européen et notamment la France où il présente aujourd’hui l’un des fleurons de sa gamme, le Tang. Ce SUV de luxe, long de 4,97 m, peut accueillir jusqu’à 7 passagers et offre une puissance de plus de 500 ch.

A l’extérieur, les évolutions concernent les boucliers, les optiques et l’arrivée de nouvelles jantes. Pas de quoi révolutionner une ligne consensuelle. A bord, ou l’ambiance est cossue, le Tang s’offre un écran tactile central plus grand et toujours pivotant. Quelques matériaux évoluent dans le bon sens pour conserver une présentation de qualité.

L’intérêt de ce restylage concerne l’arrivée d’une nouvelle batterie. Sa capacité passe de 86 à 108,8 kWh, ce qui permet à l’auto de revendiquer une autonomie mixte (WLTP) de 530 km. Cette dernière alimente deux moteur électriques, un sur chaque essieu, offrants une puissance cumulée de 517 ch et un couple maxi de 680 Nm.

La puissance de charge évolue également, avec 170 kW max (contre 120 kW précédemment). Cela permet de conserver le chiffre de 30 minutes pour passer de 30 à 80 %. Des améliorations plus que nécessaires pour une voiture familiale dédiée aux grands voyages. Le chargeur interne de la Byd Tang grimpe à 11 kW AC (triphasé).

Si les tarifs ne sont pas encore connus, ils ne devraient pas beaucoup s’éloigner de ceux du Tang actuel, qui débute à 70 800 euro€, soit 15 000 € de moins que le nouveau Kia EV9 (7 places) et et environ 30 000 € de moins que la Tesla Model X. Retrouvez nous dès demain pour découvrir en live le nouveau BYD Tang.