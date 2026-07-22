BYD va probablement réussir à devenir le premier constructeur automobile à franchir la barre des 500 km/h

Selon les règles du Guiness Book, la voiture de série la plus rapide du monde reste techniquement la SSC Tuatara, avec sa vitesse maximale moyenne de 455 km/h dans les deux sens de circulation d’une même piste.

Selon celles d’autres procédés d’homologation, c’est désormais la Yangwang U9 Xtreme : en septembre dernier, la supercar électrique de 3 000 chevaux a été mesurée à 496 km/h dans le sens de circulation normal du circuit de Papenburg en Allemagne. La voiture de la division de luxe de Byd battait ainsi les 490 km/h de la Bugatti Chiron Super Sport 300 + enregistrés en 2019, là aussi dans un seul sens de circulation (sur la piste d’Ehra Lessien).

Bientôt une nouvelle tentative

Mais la carrière de cette machine des records n’est pas terminée. A l’occasion du Festival of Speed de Goodwood 2026, la numéro 2 du groupe BYD Stella Li a déclaré que Yangwang prévoyait de revenir sur le circuit de Papenburg avec une U9 Xtreme encore améliorée. Le but ? Franchir la barre des 500 km/h, cette barre jamais atteinte dans l’histoire des voitures de série.

Une nouvelle tentative est programmée à l’automne prochain pour tenter de gagner les 4 km/h restants, très probablement atteignables pour cette surpuissante machine.

Une vraie voiture de série ?

Mais d’ailleurs, parle-t-on vraiment d’une voiture de série dans le cadre de la Yangwang U9 Xtreme ? le groupe BYD a finalement dévoilé son prix exact en avril dernier (plus de 20 millions de yuans soit environ 2,5 millions d’euros), précisant simplement à cette occasion qu’un exemplaire avait été vendu (il devait y en avoir 30 au total d’après les plans dévoilés l’année dernière). Son développement technique n’était visiblement pas terminé à l’époque de cette précédente tentative.

Par ailleurs, la voiture a signé un chrono de 6 minutes et 59 secondes sur la Nordschleife en 2025, à la fois rapide dans l’absolu mais totalement largué par rapport aux meilleures supercars de la planète (la Mercedes-AMG One nettement moins puissante y roule 30 secondes plus vite et même une « simple » Porsche 911 GT3 RS de 525 chevaux la domine outrageusement sur cette piste de référence).

Lors du seul essai jamais publié de cette auto par un journaliste, celui de Richard Hammond de la chaîne Drive Tribe, l’un des exemplaires présents a subi une sortie de piste dans des conditions étranges (lors d’une réaccélération d’intensité moyenne en sortant d’une courbe). D’après les calculs théoriques du spécialiste de la chaîne Youtube Engineering Explained, cette Yangwang U9 Xtreme semble avant tout conçue pour fournir une puissance colossale pendant une courte durée et dans un cadre très précis (avec les roues droites et très au-dessus des 300 km/h). Il n’est pas certain qu’un vrai degré de polyvalence à la façon de la Bugatti Chiron Super Sport, ou des performances à la pointe sur circuit comme la plupart des supercars récentes, fassent aussi partie du cahier des charges.

Rendez-vous d’ici quelques mois donc pour voir si Yangwang parvient à franchir ce cap symbolique des 500 km/h… Et surtout à prouver l’efficacité de la U9 Xtreme ailleurs que dans le cadre très particulier de ces tentatives de record de vitesse, où elle semble désormais imbattable : rappelons que la piste de Papenburg possède des lignes droites bien moins longues que celles d’Ehra Lessien utilisée par Bugatti.