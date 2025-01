Baisse du prix du kWh : les possesseurs de voitures électriques vont économiser ! Mais combien ?

Cela n'était pas arrivé de façon aussi spectaculaire depuis, eh bien depuis toujours. Si quelques microbaisses avaient eu lieu en 2015, 2017 ou 2019, dès demain samedi 1er février 2025, le tarif du kWh d'électricité au tarif réglementé va baisser de façon spectaculaire, en perdant d'un coup d'un seul 15 % ! Pour une fois que les Français bénéficient d'une bonne nouvelle, on ne va pas bouder son plaisir.

Car il faut rappeler que si ça baisse aujourd'hui, ça a aussi (très) fortement augmenté ces dernières années, sur fond de conflit en Ukraine et de crise de l'énergie. En février 2023, c'était + 15 %, en août 2023 + 10 % et en février 2024 à nouveau entre + 9,8 % et + 16 % ! Ces augmentations représentaient d'ailleurs un gros frein à l'achat d'un VE. On ne revient donc pas aux tarifs antérieurs loin de là, mais cela reste une bonne nouvelle pour les millions de foyers qui vivent et se chauffent à l'électricité, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse le plus ici sur Caradisiac, pour ceux qui roulent en voiture électrique au quotidien. Ils sont désormais plus de 1,2 million.

En effet, eux aussi ont subi, plus que les autres (car devant recharger leur auto), les hausses du prix du kWh. Ainsi, selon l'association et club automobile Roole, entre 2021 et 2024, le montant pour parcourir 100 km en VE est passé de 2,31 € à 3,67 € en moyenne, soit une augmentation de + 59 % (basé sur des statistiques issues du site data.gouv.fr).

Bien sûr, cela reste 2 à 3 fois inférieur au coût kilométrique d'un modèle thermique, mais ce surcoût grignotait petit à petit l'avantage du VE.

Avec la baisse de 15 % en moyenne (- 20 % sur le tarif du kWh mais + 10 % sur le tarif de l'abonnement), qui ne s'applique toutefois rappelons-le, qu'aux ménages qui bénéficient du tarif réglementé de l'électricité (ou qui ont un contrat adossé à ce tarif), soit 24,4 millions de foyers, les économies seront en effet bien réelles, même si limité. Le kWh en tarif de base passe en effet de 0,2516 € à 0,2016 €. Pour les abonnés au tarif HPHC (heures pleines/heures creuses), les kWh passent de 0,27 € à 0,2146 € en heures pleines, et de 0,2068 € à 0,1696 € en heures creuses.

Des gains annuels modérés mais notables, et toujours

bons à prendre

Nous avons fait quelques petits calculs.

Pour un possesseur de Tesla Model Y, parcourant 15 000 km par an, à 18 kWh/100 km de moyenne, et réalisant 80 % de ses recharges à domicile en heures creuses, le gain sera de 80,35 € sur l'année. S'il réalise ses recharges moitié en heures creuses, moitié en heures pleines, le gain sera de 100 € tout pile. Et si le kilométrage annuel était plus proche de 20 000 km, le gain serait respectivement de 107,14 € et de 133,33 €.

Pour un possesseur de Renault Zoé, parcourant 12 000 km par an, qui recharge exclusivement à domicile en heures creuses, et qui consomme en moyenne 16 kWh, le gain sera de 71,42 €.

S'il est au tarif de base, il économisera 96 €.

Enfin pour un Peugeot E-2008, qui consomme en moyenne 19 kWh, si le kilométrage est de 10 000 km par an en chargeant à 50 % à domicile en heures creuses, le gain sera de 35,34 € "seulement".

Il y a fort à parier que les tarifs des recharges rapides sur autoroute seront aussi revus à la baisse. Mais pas parce que les tarifs reglementés évoluent (les opérateurs ne sont pas sur ce type de contrats). En fait surtout parce que les tarifs de gros du MWh sont redescendus à des niveaux plus raisonnables. Plus onéreux à la base, des tarifs en baisse de 15 % en moyenne ferait gagner énormément. Mettons que le prix du kWh passe de 0,59 € à 0,50 €, la recharge de 10 % à 80 % d'une batterie de 60 kWh ne coûtera plus que 21 € au lieu de 24,78 € (on ne compte pas ici les pertes à la recharge).

Avec un Peugeot E-2008, sur un trajet de 600 km à la consommation autoroutière de 24 kWh/100, le gain théorique (toujours sans tenir compte des pertes à la recharge) serait de 12,96 €. Presque 26 € de gagnés sur un aller/retour, ce n'est pas négligeable.