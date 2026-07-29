Pour quelles raisons le nombre de décès a augmenté de 26 % sur nos autoroutes ?

L’année dernière, 164 personnes ont perdu la vie sur notre réseau autoroutier, soit 33 de plus qu’en 2024, ce qui représente une augmentation de 26 % ! C’est ce qu’indique le dernier rapport de l’ASFA (Autoroutes et ouvrages concédés) concernant le bilan sécurité.

Malgré ces chiffres, nos grands rubans demeurent cinq fois plus sûrs que l’ensemble du réseau national. Le taux d’accidents mortels s’établit à 1,3 accident par milliard de kilomètres parcourus.

L’ASFA constate la persistance de comportements à risque sur autoroute. Pour la cinquième année consécutive, l’alcool, les drogues et les médicaments constituent le premier facteur d’accidents mortels impliqué dans 23 % des cas. Cependant, cette part est en baisse par rapport à 2024 (35 % des cas). Les jeunes conducteurs sont particulièrement concernés : 4 conducteurs sur 10 impliqués ont moins de 35 ans. Ces accidents surviennent principalement la nuit (55 % entre 21 h et 6 h) et le week-end (45 %). L’analyse révèle également des niveaux d’alcoolisation particulièrement élevés : près de 7 conducteurs alcoolisés sur 10 présentent une alcoolémie d’au moins 1,2 g/l, soit plus du double de la limite légale.

Pourquoi plus de victimes ?

À l’origine de 19 % des accidents mortels, la vitesse excessive est en augmentation après un recul observé en 2024. Les jeunes conducteurs sont particulièrement concernés : 57 % des responsables de ces accidents ont moins de 35 ans. Ces accidents surviennent plus fréquemment de nuit, notamment les vendredis et samedis.

L’ASFA pointe également l’inattention, impliquée dans 17 % des accidents mortels contre 14 % en 2024. Cette hausse est souvent liée à l’utilisation du smartphone, de la navigation, de l’écran tactile ou d’autres équipements embarqués.

Restent enfin les manœuvres dangereuses. Elles ont fait 18 tués en 2025 contre 9 l’année précédente et représentent un accident sur huit. Ces comportements à risque regroupent notamment les dépassements dangereux, le non-respect des distances de sécurité, une conduite agressive, les arrêts ou les manœuvres interdites.

Vers une mauvaise année 2026 ?

Les mauvais comportements de l’année dernière semblent perdurer. Selon l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), les accidents sur les autoroutes ont augmenté de 33 % en avril, mai et juin, par rapport à la même période de 2025. Au total, 81 personnes ont perdu la vie. Quant au réseau routier complet, au cours de ces trois mêmes mois, on déplore une hausse des décès de 6 %.

Les hommes toujours surreprésentés

À noter par ailleurs que la répartition des conducteurs impliqués dans les accidents mortels fait apparaître une sous-représentation des femmes, qui ne représentent que 15 % des conducteurs impliqués, alors qu’elles constituent 23 % des conducteurs circulant sur autoroute. À l’échelle nationale, les hommes représentent 77 % des tués, mais aussi 83 % des conducteurs présumés responsables d’accidents mortels (bilan 2025 de la Sécurité routière).