Porsche supprime 5 000 postes mais investit
Pour sortir de la crise, Porsche emploie la manière forte. Le constructeur allemand de voitures sportives de luxe va supprimer 5 000 postes supplémentaires.
Après une première annonce de suppressions de postes en 2025, Porsche réitère avec l'annonce de la suppression de 5 000 postes supplémentaires. Un plan de grande ampleur prévu dans un seul but : réduire les coûts pour sortir de la crise. Néanmoins, cette suppression massive est réalisée de manière « socialement responsable », selon le communiqué publié ce lundi.
« Grâce aux départs naturels, aux effets démographiques, à l'extension du programme spécial de retraite partielle et aux accords de départ volontaire », la filiale du géant Volkswagen entend remonter la pente. Cet accord a été conclu entre le directoire de Porsche et le comité général d'entreprise, en collaboration avec deux syndicats allemands, dont le puissant IG Metall. Au total, les suppressions de postes s'élèvent désormais à 8 900.
Un investissement massif
Bien que le constructeur allemand prévoie de supprimer un nombre important de postes, il prévoit également un investissement massif. Au total, 2,1 milliards d'euros vont être investis dans deux sites du sud-ouest de l'Allemagne : Zuffenhausen et Weissach. Une mesure qui « vise à garantir que les voitures de sport à deux portes (911 notamment) continuent de sortir des chaînes de production du site de Zuffenhausen à long terme » et que « les activités de développement de toutes les gammes restent concentrées à Weissach », selon le communiqué.
« La prolongation de la protection de l'emploi et des sites jusqu'en 2035, ainsi que les investissements, constituent un signal important pour l'ensemble du personnel et pour le Bade-Wurtemberg (la région où se trouvent les sites, NDLR) en tant que pôle industriel », s'est réjouie Tamara Hübner, représentante d'IG Metall Stuttgart, citée dans le communiqué.
D'autres mesures ?
Pour poursuivre sa politique de réduction des coûts, Porsche a mis en place d'autres mesures, comme le report des augmentations salariales jusqu'en 2035 et notamment pour celles des cadres supérieurs en 2027 et 2028.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération