Après une première annonce de suppressions de postes en 2025, Porsche réitère avec l'annonce de la suppression de 5 000 postes supplémentaires. Un plan de grande ampleur prévu dans un seul but : réduire les coûts pour sortir de la crise. Néanmoins, cette suppression massive est réalisée de manière « socialement responsable », selon le communiqué publié ce lundi.

« Grâce aux départs naturels, aux effets démographiques, à l'extension du programme spécial de retraite partielle et aux accords de départ volontaire », la filiale du géant Volkswagen entend remonter la pente. Cet accord a été conclu entre le directoire de Porsche et le comité général d'entreprise, en collaboration avec deux syndicats allemands, dont le puissant IG Metall. Au total, les suppressions de postes s'élèvent désormais à 8 900.

Un investissement massif

Bien que le constructeur allemand prévoie de supprimer un nombre important de postes, il prévoit également un investissement massif. Au total, 2,1 milliards d'euros vont être investis dans deux sites du sud-ouest de l'Allemagne : Zuffenhausen et Weissach. Une mesure qui « vise à garantir que les voitures de sport à deux portes (911 notamment) continuent de sortir des chaînes de production du site de Zuffenhausen à long terme » et que « les activités de développement de toutes les gammes restent concentrées à Weissach », selon le communiqué.

« La prolongation de la protection de l'emploi et des sites jusqu'en 2035, ainsi que les investissements, constituent un signal important pour l'ensemble du personnel et pour le Bade-Wurtemberg (la région où se trouvent les sites, NDLR) en tant que pôle industriel », s'est réjouie Tamara Hübner, représentante d'IG Metall Stuttgart, citée dans le communiqué.

D'autres mesures ?

Pour poursuivre sa politique de réduction des coûts, Porsche a mis en place d'autres mesures, comme le report des augmentations salariales jusqu'en 2035 et notamment pour celles des cadres supérieurs en 2027 et 2028.