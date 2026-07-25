On ne s’inspire jamais des échecs. C’est un sort réservé aux succès comme le pack sleep, qui permet de s’offrir un kit pour dormir dans son Dacia Duster, Bigster ou Jogger.

Au début, peu de gens ont cru en ce type de formule d’aménagement éphémère pour partir en week-end ou en vacances lorsque le franco roumain l’a lancé en 2023. Mais trois ans plus tard, il a fait des petits, chez d’autres constructeurs et chez des aménageurs capables de fabriquer des kits pour n’importe quelle auto.

Un lit dans chaque voiture ?

Évidemment, mieux vaut éviter les coupés, les roadsters et les citadines du segment A. Mais pour les autres autos, la voie est libre lorsque l’habitacle mesure entre 1,80 m et 2 m de long. Ainsi, la voiture civile en semaine se transforme en pseudo-camping-car le week-end.

Les marques de voitures ont-elles aussi compris l’intérêt de la chose et quand Porsche propose une tente de toit adaptable à sa 911, Tesla offre un « mode camping » dans ses autos qui renouvelle l’air de l’habitacle à l’arrêt et continue d’alimenter les prises USB. Il suffit de s’offrir un matelas à la bonne taille (disponible au rayon accessoires) et la Model Y se transforme en alcôve.

Mais qui peut le moins, peut aussi le plus et, après les autos plutôt bas de plafond, certaines marques, généralement aidées par des aménageurs, proposent des kits pour des VU, une manière d’être plus à l’aise dans l’habitacle, de ne pas se cogner la tête au ciel de toit en se réveillant et de recycler la camionnette de l’artisan chaque fin de semaine.

Ces marques ciblent bien évidemment des modèles qui ne disposent pas de version vanlife pour le moment. C’est le cas de l’ID Buzz de Volkswagen. Alors pour les irréductibles de l’électro Combi, VW propose un kit tout simplement baptisé Good night Package qui, pour 2 600 euros, permet de dormir sur un matelas de 200 cm x120 cm à l’abri des regards grâce à des stores isolants.

Pour ce tarif, le campeur bénéficie également d’une table pliante et de deux chaises. Comble du luxe par les temps qui courent, la clim est fournie et, à l’arrêt, l’habitacle est rafraîchi pendant 48 heures si la batterie est rechargée à 100 %. Petit inconvénient : il faut traverser la frontière puisque ce package n’est, pour le moment, vendu qu’en Allemagne.

L’électrique version nomade

C’est également de l’autre côté du Rhin, au salon Caravan de Düsseldorf, qu’un autre constructeur présentera sa version de série de l’aménagement éphémère. Kia, qui s’est fait épauler par le spécialiste néerlandais Vantrack propose un kit complet pour son van électrique PV5. Au sommaire : un lit de 190 x 130 cm, une plaque de cuisson et une réserve d’eau (minimaliste) de 11 1.

Le tout est réalisé dans de beaux matériaux en bois et en alu et sera commercialisé aux alentours de 10 000 euros. Comme les autres modules, celui-ci se démonte et l’utilitaire redevient un engin pro pour une semaine de travail.