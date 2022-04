Fiabilité du Dacia Duster 2 : la maxi-fiche occasion de Caradisiac

En bref

Le Duster est un véritable hit pour Dacia, depuis la commercialisation du premier opus au printemps 2010. La seconde génération, commercialisée fin 2017, est digne de la première, prolongeant son succès de fort belle manière.

Et ce n'est pas du tout étonnant lorsque l'on voit la hausse des prestations globales. Avec un dessin plus moderne de l'habitacle, un équipement digne des concurrents généralistes, des moteurs modernes, toujours emballés dans une carrosserie au look plaisant, il ne pouvait que cartonner. D'autant que les tarifs, certes un peu en hausse, sont restés parfaitement et complètement imbattables.

Mais son succès en neuf se retrouve en occasion, et les décotes sont lentes, très lentes. Difficile de faire de bonnes affaires avec le Duster.

Côté fiabilité, attention, la très bonne réputation du premier Duster pourrait être mise à mal, un peu, avec cette seconde génération, aux moteurs plus modernes et moins éprouvés, et une électronique plus présente. Pas une catastrophe, mais la vigilance est de mise.