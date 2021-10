Essai - Dacia Duster 4x4 (2021) : fort by fort

En Bref SUV 4 roues motrices A partir de 19 290 € Malus : 190 €

CO2 oblige, Dacia a été contraint de réorganiser l’offre 4x4 de son SUV star. Autrefois disponible avec les moteurs essence Tce 130 et 150, le Duster équipé d’une transmission intégrale n’est désormais proposé qu’avec le 4 cylindres diesel de 115 ch.

En France, le Duster est le 4x4 de prédilection des professionnels. Robuste et très accessible financièrement il a conquis les agriculteurs, les forestiers et les collectivités. Malgré la tension qui règne autour du diesel, c’est aux côtés du 4 cylindres 1.5 dCi de 115 ch que la transmission intégrale va poursuivre sa carrière. Un choix stratégique qui permet de ne pas alourdir le montant du malus écologique, capital pour ce type de véhicule étudié à l’euro près. Ici, dans le pire des cas il atteint 190 € (139 g de CO2/km). La contrepartie, c’est un ticket d’entrée plus élevé pour vous offrir les services de cette transmission.

Le Duster 4x4 débute désormais à 19 290 € contre 18 300 € auparavant avec le Tce 130. Notre version d’essai, en finition haut de gamme Prestige, est facturée 22 900 €. A ce prix et à ce niveau de prestations, sur le marché du neuf, le Duster reste intouchable.

Le mariage du 1.5 dCi 115 et de la transmission intégrale n’est pas inédit puisqu’il existait avant le restylage. Cette dernière n’est pas permanente et se contrôle toujours depuis un sélecteur placé à côté du frein à main. Trois modes sont à votre disposition. Le premier « 2WD », verrouille le couple sur le train avant, avec pour objectif limiter la consommation de carburant. Le second, « Auto », répartit automatiquement le couple (jusqu’à 50%) entre les essieux avant et arrière en fonction de l’adhérence des roues. Ce mode privilégie la sécurité et la motricité quand les conditions météos se dégradent (neige, fortes pluies, etc.) Enfin, le dernier mode de conduite appelé « Lock », verrouille le couple de façon équitable (50/50) entre le pont avant et arrière.

Ce blocage de différentiel central est de plus en plus rare à l’heure actuelle pour cette catégorie de véhicule. Il fournit au Duster des capacités en tout-terrain excellentes. Ce mode ne s’utilise qu’en dehors des routes carrossables comme la boue, les chemins difficiles ou le sable, car au-delà de 60 km/h, il se désengage automatiquement au profit du mode auto.

Si le Duster ne dispose pas de différentiel à glissement limité, il est possible de désactiver l’ESC (et l’anti-patinage) lorsque vous roulez sur sol meuble comme la neige ou la boue afin d’optimiser la motricité. Dans ce cas, seule la fonction de freinage « roue par roue » reste active, ce qui va permettre de freiner la ou les roues qui patinent pour transmettre le couple sur les roues ayant le plus d’adhérence.

Pour contenir les coûts, Dacia a fait l'économie d'un réducteur. Toutefois, la boîte manuelle à 6 vitesses du Duster 4x4 a droit à un premier rapport plus court que sur les versions à deux roues motrices pour permettre de circuler sur routes difficiles à faible vitesse. Ce qui est un vrai point fort pour le tout-terrain, l’est bien moins pour la conduite en ville où le Duster inflige des à-coups à répétition. Ce désagrément s’estompe dès le second rapport pour retrouver une conduite plus agréable.

Le couple du 1.5 dCi (260 Nm) est un atout pour la pratique du tout-terrain mais aussi pour l’agrément de conduite sur route où il se charge d’offrir des accélérations et des relances correctes, sachant que cette version 4x4 est plus lourde (1 400 kg). Enfin, c’est aussi un avantage pour la consommation en carburant. Durant notre essai réalisé sur un parcours mixte avec une courte section de offroad, nous avons relevé une moyenne de 6 l/100 km.

Si le Duster 4x4 est un AS sur piste, il est moins à l’aise sur l’asphalte. En cause, les pneumatiques Mud and Snow Goodyear qui équipaient notre version d’essai. Si ces pneus « 4 saisons » offrent une aptitude à rouler dans des conditions difficiles, ils s’avèrent bien moins efficaces sur le bitume et notamment sur le mouillé où leur adhérence est médiocre.

Chaussé de pneumatiques adaptés, le Duster met davantage en lumière le chemin parcouru par la marque ces dernières années en matière de comportement routier. La filtration de l’amortissement, la précision de la direction, l’insonorisation et le maintien de caisse sont de très bonne qualité, faisant du SUV de Dacia un excellent voyageur.

Le restylage intervenu voilà quelques mois amène quelques évolutions et notamment en matière de style. On retrouve ainsi la nouvelle signature lumineuse en forme de flèche à l'avant comme à l'arrière, une calandre redessinée mais sans le nouveau logo qui arrivera sur le modèle fin 2022 et un becquet inédit. Cette version 4x4 se distingue par ses protections plastiques badgées « 4WD » sur les ailes avant et des skis de protections sous les pare-chocs avant et arrière.

Léger coup de pinceau à l'intérieur avec un écran multimédia de désormais 8 pouces, des sièges aux appuie-têtes empruntés à la dernière Clio et un accoudoir coulissant au niveau de la console centrale cachant un rangement de 1,1 litre et intégrant deux prises USB pour les passagers arrière.

L’option « Caméra multiview » facturée seulement 300 € est une aide précieuse pour ceux qui sortiront régulièrement des sentiers battus. Il s’agit d’une caméra 360° qui permet de sélectionner manuellement l’angle désiré. Pas de changement au niveau de la finition soignée et du choix des matériaux, robustes. Le seul changement de cette version concerne le volume de coffre. L’arrivée d’un pont arrière fait perdre une trentaine de litres de contenance au coffre (411 litres) qui conserve malgré tout un logement pour une vraie roue de secours.