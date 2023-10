« Ca va cartonner », titrait un Alexandre Bataille aux cheveux moins courts à l’époque, lorsqu’il essayait pour la première fois le Dacia Duster en 2010 lors de son lancement officiel au Maroc. Alors que le marché automobile entier commençait à migrer vers les SUV, l’arrivée d’un tel modèle dans la gamme de Dacia (proposé à partir de 11 900€) avait effectivement tout de la formule magique pour permettre à la marque roumaine du groupe Renault de changer totalement d’univers. Non seulement le Duster a permis à Dacia de conquérir une nouvelle clientèle, mais son design infiniment plus fort que ceux des très tristes Logan et Sandero arrivées avant lui a largement contribué à piquer des clients aux marques généralistes. Au point de devenir le plus gros succès financier de Dacia et de changer totalement son image.

dailymotion Vidéo - La seule raison de préférer le vieux Dacia Duster au Jogger

13 ans plus tard, le Duster s’impose toujours comme le modèle qui plaît le plus au grand public dans la gamme Dacia, malgré l’augmentation de son prix et même s’il se vend inévitablement moins que la petite Sandero (voiture la moins chère du marché) avec 34 648 immatriculations en France en 2022 contre 77 053 pour la citadine low-cost. Mais ce Duster, dont la seconde génération actuelle arrive en fin de carrière, cohabite désormais avec un concurrent direct, le MG ZS encore mieux équipé pour moins cher. S’il parvient à garder l’avantage sur ce nouveau rival chinois grâce à des motorisations plus efficientes, un malus écologique moins sévère et sans doute aussi un style extérieur plus flatteur, il doit aussi supporter la comparaison avec le Jogger apparu l’année dernière.

Contrairement au Lodgy qu’il remplace, ce Jogger fait l’effort de ne pas présenter un physique trop disgracieux tout en supplantant le Duster au registre de l’habitabilité (places arrière et volume de coffre), du confort mais aussi de la technologie : alors que le Duster trimballe toujours une carcasse basée sur la plateforme B-Zero datant de la Renault Clio 2, le Jogger possède en effet un châssis issu de l’architecture CMF-B actuelle de Renault (avec tout de même des éléments plus rustiques au niveau des trains roulants). Voilà pourquoi le Jogger fait si bonne impression volant en main, surtout dans sa nouvelle version hybride reprenant la technologie des Renault Clio et autres Captur E-Tech.

Certes, il faut toujours se contenter de sensations de conduite au niveau zéro de la passion de l’automobile, même si ce Jogger se montre autrement plus efficace et sûr que le premier Duster. Hélas, son prix a beaucoup augmenté depuis son lancement à la fin de l’année 2021, la faute à cette fameuse inflation mais aussi aux efforts de Dacia pour se positionner en marque « cool » et donc vendre ses voitures plus chères (à coup de nouveaux badges, d’un style extérieur épuré et d’autres détails censés rendre ses autos plus valorisantes). Au lieu de 16 700€ pour un Jogger équipé de la motorisation de 100 chevaux dans la finition Expression (alors appelée Confort) à l’équipement décent, il faut désormais régler un chèque de 19 900€. L’addition peut même monter jusqu’à 26 200€ pour la version hybride dans la finition Extreme haut de gamme !

D’un prix similaire à celui du Duster à équipement et motorisation égaux, il nous paraît représenter en tout cas un meilleur choix que son frère SUV grâce à une consommation légèrement inférieure et surtout cette habitabilité bien meilleure (qui permet rappelons-le de déplacer sept occupants en option). Sur le plan du rapport prix-prestations, le Dacia Jogger est peut-être la meilleure voiture du marché actuel pour ceux qui ne s’intéressent qu’aux qualités objectives d’une auto et ce qu’elle donne pour son argent. Comme il ressemble moins à un vrai SUV, les clients continuent de préférer le Duster : sur les neuf premiers mois de l’année 2023, il s’est vendu en France 21 848 Duster contre « seulement » 15 935 Jogger.

Reste un domaine où le Jogger ne pourra jamais suivre le Duster : le vrai tout-terrain. Certes, ce Duster reste loin des meilleurs franchisseurs du genre avec son châssis monocoque, ses suspensions peu sophistiquées ainsi que son absence de blocage de différentiel et de boîte courte. Et avec sa garde au sol plutôt généreuse, le Jogger peut déjà se mettre dans des situations qui dépassent largement le cadre de la conduite sur route bitumée. Mais à condition d’opter pour le moteur diesel de 115 chevaux avec la transmission 4x4 (à partir de 23 750€ en finition Expression tout de même ou même 25 100€ pour la finition Journey de notre modèle d’essai), le Duster réussit des choses surprenantes quand on l’éloigne franchement des sentiers battus. Là où les crossovers à deux roues motrices s’arrêtent, il peut réellement encaisser de méchantes montées de pistes rocailleuses -bourrées de rocs et de gravillons pour faire référence à notre plus célèbre lecteur- à la pente abrupte. On tape parfois les butées de suspensions et on entend les bas de caisse cogner quelques cailloux, mais la garde au sol correcte, la première vitesse assez courte et la bonne efficacité de la transmission intégrale verrouillée dans son mode 4WD (avec l’ESP désactivé) permettent de l’utiliser comme une authentique voiture de montagne ou de bucheron. Les pneus hiver radicaux de notre modèle d’essai (des Cooper Weather Master pouvant recevoir des clous) aident sans doute, de même que l’absence de pluie et donc de boue. Mais c’est presque surréaliste de voir un modeste Duster se débrouiller dans de telles conditions !

Bref, voilà bien un genre de parcours où il n’y a vraiment qu’un seul modèle de la gamme Dacia (et dans sa bonne version) qui fera l’affaire. Un engin actuellement puni par un malus écologique de 540€ au minimum qui grimpera à 983€ en 2024, et qui va surtout être remplacé par une toute nouvelle génération de modèle dans quelques semaines. Ce Duster de troisième génération abandonnera sa plateforme B-Zero pour passer à la CMF-B comme les Sandero et Jogger. Il progressera évidemment en technologie, mais on se demande s’il ne sera pas le premier modèle de Dacia à dépasser la barre des 30 000€ en version haut de gamme…