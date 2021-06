Renault Clio E-tech : la première Clio hybride - Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021

L'essor de la voiture électrique prenant un peu plus de temps que prévu, Renault a dû se résoudre à développer une gamme de motorisations mixtes essence/électricité afin de satisfaire sa clientèle. Si les Captur et Mégane profitent de technologies hybrides rechargeables permettant de rouler plusieurs dizaines de kilomètres en mode "zéro émission", la Clio se voit dotée d'une technologie hybride plus classique, comparable à celle que propose Toyota sur sa Yaris. C'est dans le cadre spectaculaire de l'école de cirque Micheletty que nous allons passer au crible la star Française.

L'attelage combine un moteur 4 cylindres 1.6 développant 91 ch à un moteur électrique de 48 ch, auxquels s'ajoute un alterno-démarreur de 20 ch qui assure à la fois le démarrage du moteur thermique et la recharge des batteries. Le tout est placé sous l'autorité d'une transmission automatique à 6 rapports, laquelle dispose notamment d'un mode B permettant d'optimiser la récupération d'énergie dans les ralentissements et au freinage. La Clio hybride, qui selon Renault évolue 80% du temps en mode électrique en ville, annonce une puissance de 140 ch et peut abattre l'exercice du 0 à 100 km/h en 9,9 secondes. Des performances à peine inférieures à celle de la version thermique pure TCe 130 EDC, mais avec une consommation moyenne largement inférieure. Renault annonce une moyenne de 4,3 l/100 km selon le cycle WLTP. De notre côté, nous avons relevé une moyenne de 5 l/100 km durant notre essai en conditions réelles et sans forcer. Un résultat qui tient ses promesses mais qui est toutefois supérieur à celui de sa rivale, la Toyota Yaris hybride (4,7 l/100km).

La Clio fait preuve d'une bonne qualité d'assemblage et de finition. Le conducteur dispose d'une instrumentation numérique, équipement désormais incontournable dès que l'on monte un peu en gamme. Le seul compromis concerne le volume de coffre. L'implantation des batteries se fait au détriment du second espace sous le plancher ce qui fait chuter ce dernier de 391 à 301 litres et de 1 069 à 979 litres avec le dossier de la banquette rabattue.

Cette version hybride est facturée 1 100 € de plus à équipement égal qu’une Clio Tce 130, ce qui signifie qu'il faudra tout de même parcourir quelques milliers de kilomètres avant d'amortir ce surcoût. On devrait toutefois facilement s'y retrouver au moment de la revente du véhicule, l'hybride étant censé décoter moins rapidement. La gamme Clio E-Tech est facturée de 22 600 à 28 200 €.

La Renault Clio E-Tech en occasion Prix d'une Renault Clio E-Tech en neuf : de 22 600 € à 28 200 € Prix d'une Renault Clio E-Tech en occasion : de 18 490 € à 27 790 € Plus de 700 annonces Renault Clio E-Tech sur la Centrale L'avis fiabilité de Caradisiac La carrière de la Clio 5 n'en est qu'à ses débuts, mais elle n'est déjà pas un long fleuve tranquille. Les soucis électroniques sont nombreux (Easy Link qui plante, bugs divers), la fonction commutation des feux de route automatique peut être inopérante. Et encore, la version E-Tech échappe aux grincements de pédale d'embrayage. Mais par contre, elle ajoute des risques potentiels sur la toute nouvelle boîte de vitesses à crabots. Si les pompes à huile de la boîte ont normalement toutes été remplacées avant livraison, il peut aussi y avoir des soucis de perte de motricité, de fuile d'huile de boîte, ou d'onduleur du moteur électrique de traction. Le message "mode EV indisponible en permanence" peut apparaître et mettre la voiture en mode dégradé. Bref, des ajustements sont encore à faire.

