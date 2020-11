1. Renault Clio E-Tech vs Toyota Yaris 116h vs Honda Jazz e:HEV : quelle est la meilleure polyvalente hybride ?

Écoulée à plus de 500 000 exemplaires dans le monde uniquement pour sa version hybride lancée en 2012, la Toyota Yaris est devenue le choix par défaut pour beaucoup et, ce, pour deux raisons : parce qu'elle est pétrie de qualités et a offert dès le début une mécanique aboutie tant par sa sobriété que par son agrément en ville, mais aussi, tout simplement parce qu'elle était la seule proposition sur le marché des polyvalentes. « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire » a dit le Cid et le péril, double, le voici enfin avec l'entrée sur le marché de la Honda Jazz e:HEV et de la Renault Clio E-Tech.

Mais Toyota est totalement prêt face à cette guerre sans merci qui s'annonce puisqu’elle correspond à l'arrivée d'une toute nouvelle génération entièrement repensée de la Yaris. Habitabilité, finition, équipement ou encore aides à la conduite, elle progresse dans tous les domaines et s'offre de plus une mécanique dernier cri avec un 3 cylindres 1.5 de 91 ch associé à deux moteurs électriques, un générateur et un autre de 80 ch participant à la traction et alimenté par une batterie lithium-ion de 0,76 kWh. Au total : 116 ch et 120 Nm devant passer à travers un train épicycloïdal dans la grande tradition de la marque.

Face à elle, on trouve d'abord la Honda Jazz e:HEV qui n'en est pas à son coup d'essai quand il s'agit de produire une polyvalente hybride. En effet, rappelez-vous, elle a eu droit de 2010 à 2013 à une double motorisation essence/hybride qui a connu un joli succès mais qui a étonnamment disparu ensuite du continent européen avec l'arrivée de la génération suivante. Aujourd'hui, non seulement cette quatrième génération, commercialisée cette année, est à nouveau électrifiée mais c'est de plus la seule motorisation disponible au catalogue. Déjà une référence en termes de rapport habitabilité/encombrement, elle reçoit en effet un 4 cylindres 1.5 de 87 ch se mariant aussi avec une paire de moteurs électriques, un générateur et un s'assurant de la traction de 109 ch. Et c'est ce dernier, alimenté par une batterie de 0,86 kWh, qui détermine la puissance maximum de l'ensemble, avec de plus 253 Nm. En guise de transmission, nous avons ici une étonnante boîte à pignon unique déjà vu notamment sur le dernier CR-V.

Nous n'avons pas l'habitude de voir la Renault Clio en position d'outsider ayant tout à prouver et c'est pourtant le cas de cette version E-Tech, la première véritable hybride du constructeur français. Mais elle dispose déjà de nombreux atouts, à commencer par une base particulièrement homogène faisant déjà référence dans le monde des thermiques. Pour franchir le pas de l'électrification, son quatre cylindres 1.6 de 91 ch a lui aussi droit à un duo de moteur électrique, un générateur et un second de 48 ch pour lui prêter assistance en puisant dans une batterie de 1,2 kWh avec au cumul 140 ch et 144 Nm disponibles. La petite touche d'originalité mécanique supplémentaire vient de la transmission, incarnée par une boîte à crabots automatisée.

Aspects pratiques : démonstration de la Jazz

À 3 940 mm, la Toyota Yaris est la plus courte des trois face aux 4 044 et 4 050 mm de respectivement la Honda Jazz et la Renault Clio mais ses porte-à-faux sont particulièrement courts, ce qui signifie qu'elle a 2 560 mm d'empattement à offrir pour l'habitabilité, contre 2 517 mm pour sa compatriote et 2 583 mm pour la française.

Cependant, que ce soit en matière de volume de coffre, d'habitabilité et de modularité, nous avons droit à une démonstration de la part de la Honda Jazz : 304 litres en configuration 5 places, contre 301 pour la Clio et 285 pour la Yaris, 1 205 litres contre respectivement 979 et 947 litres en deux places et de l'espace à revendre aux genoux comme à la tête pour les passagers avant et arrière. Et, même si elle n'en avait pas besoin, elle abat un dernier joker sorti de sa manche : les « sièges magiques », c’est-à-dire l'assise de la banquette arrière qui se relève, laissant la place à un considérable volume particulièrement pratique.

Pratique Renault Clio E-Tech Intens Toyota Yaris 116h Collection Honda Jazz e:HEV Exclusive Qualité de la finition























Rangements























Modularité























Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)























Longueur maxi de chargement























Places AR : longueur aux jambes























Places AR : largeur aux coudes























Places AR : garde au toit























Plancher plat























Note : 14,7 /20 14 /20 16 /20 Explication des critères de notation

Budget : un duel entre les japonaises

Avec seulement 650 € séparant la plus chère, la Clio et ses 25 600 € en finition Intens, de la moins chère, la Yaris Collection à 24 950 €, la Jazz Exclusive s'intercalant à 25 220 €, c'est un match nul en termes de tarifs mais aussi au niveau des consommations annoncées, se tenant au décilitre près à 4,3 l/100 km de moyenne selon la norme WLTP pour la Toyota, 4,4 pour la Renault et 4,5 pour la Honda.

La française commence à perdre du terrain en termes de cote et surtout de fiabilité attendues face aux monstres que sont dans ces domaines les deux japonaises et la Toyota Yaris transforme l'essai avec son incroyable consommation réelle lors de notre test, constatée à 4,2 l/100 km contre 4,4 l/100 km pour sa compatriote et 5,1 l/100 km pour la Clio.

Budget Renault Clio E-Tech Intens Toyota Yaris 116h Collection Honda Jazz e:HEV Exclusive Coût d'achat























Bonus/malus























Consommation : données constructeur























Consommation : relevés Caradisiac























Courroie de distribution/chaîne























Cote attendue























Durée de la garantie























Fiabilité attendue/coût de réparations























Note : 13,8 /20 16 /20 16 /20 Explication des critères de notation

Prix/équipements : la Yaris en tête

Le rapport prix/équipements fait très souvent partie des qualités de la Renault Clio, surtout face aux concurrentes européennes. Mais pas face à ces deux japonaises. Régulateur de vitesse adaptatif, navigation, surveillance des angles morts, sellerie mixte cuir/tissu : autant d'équipements que la française doit aller chercher dans les options que ses concurrentes ont de série. La Honda Jazz offre de plus sièges avant et volant chauffants et radar de stationnement avant que n'a pas sa compatriote mais la Toyota Yaris réplique avec toit panoramique, jantes de 17 pouces, affichage tête haute, système audio JBL et chargeur de smartphone par induction. Tout simplement imbattable.