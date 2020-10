Les citadines hybrides du salon de l'auto Caradisiac: laquelle choisir?

Le marché des hybrides ne cesse de progresser, pouisqu'il a représenté plus de 11% des immatriculations de voitures neuves en France sur les six premiers mois de l'année, valeur plus que doublée par rapport à ce que l'on a constaté sur la même période en 2019. La tendance est enclenchée, et de nombreuses nouveautés sont attendues dans les mois et années à venir sur le créneau.

Le salon Caradisiac, qui se tient dans ce hangar à dirigeables qui est un lieu unique au monde, constitue l'occasion parfaite de mettre en lumière et en valeur cette technologie innovante, dont il était difficile de mesurer la portée lorsque Toyota a commercialisé la première Prius en Europe au tout début des années 2000. Une révolution était tout simplement en marche.

Mais avant d'aller plus loin, et parce que les constructeurs se plaisent parfois à entretenir le flou sur le sujet, rappelons tout de même qu'il existe deux catégories de motorisation hybride. La première est celle qui combine l'action d'un bloc thermique et celle d'un moteur électrique, les deux fonctionnant de concert afin d'abaisser les consommations et/ou d'obtenir un surcroît ponctuel de puissance quand nécessaire. Il est même possible d'évoluer sur 1 à 2 kilomètres en mode "zéro émission". Cette technologie est celle disponible sur les Renault Clio, Toyota Yaris et Honda Jazz.

Les autres modèles, dits "Mild hybrid", disposent certes eux aussi d'un moteur électrique et d'une batterie, mais ces éléments sont plus petits et n'ont tout simplement pas les mêmes capacités. Ils récupèrent de l'énergie au freinage et à la décélération, avant de la réinjecter lors des phases de démarrage et d'accélération. Ils ne peuvent en aucun cas prendre le relais du bloc thermique, même lors des phases de manoeuvres. Ce système s'avère moins onéreux, mais les économies de carburant sont limitées. Il équipe ici les Suzuki Swift, Fiat 500 et Panda.

Les 7 citadines hybrides du salon de l'auto Caradisiac

Les dernières nouveautés:

L'avis de Caradisiac sur des modèles plus anciens:

Les préférences des journalistes de Caradisiac

La subjectivité n'a pas de mise sur Caradisiac quand il s'agit de vous conseiller d'acheter une auto plutôt qu'une autre. Nos comparatifs reposent sur l'analyse chiffrée de nombreux critères d'appréciation.

Mais une fois n'est pas coutume, nous vous présentons dans le cadre de notre salon des voitures qu'il n'est pas possible de comparer pour certaines d'entre elles. Tant que nous n'avons pas essayé les nouvelles berlines compactes, impossible en effet de vous dire par exemple qu'il est préférable d'acheter la nouvelle Renault Mégane restylée plutôt que l'ancienne Peugeot 308.

Pour autant, nos journalistes ont des intuitions, des coups de coeur qu'ils sont capables d'argumenter. Une manière d'anticiper ce que seront les achats les plus raisonnables dans les mois qui viennent et de répondre à la question :

"Si tu devais acheter une citadine hybride d'ici la fin de l'année, quel modèle choisirais-tu ?"

Alexandre Bataille : "La Renault Clio, la référence"

"Renault débarque avec du retard sur le marché de l'hybride mais le constructeur a pris le temps d'étudier le marché. La Clio E-tech utilise une technologie différente des autres marques et c'est au profit de l'agrément. La présence d'une boîte à crabots peut surprendre mais à l'usage je l'ai trouvée bien plus agréable que la transmission de la Yaris hybride. Le châssis est au-dessus du lot et même si l'intérieur est triste, il a le mérite d'afficher une qualité en progrès."

Manuel Cailliot : "La nouvelle Renault Clio, pour son agrément"

"Elle est la seule "véritable" hybride (avec la Jazz, reconnaissons-le) à avoir un agrément digne d'une voiture thermique à boîte automatique. Sans transmission à train épicycloïdal qui donne la sensation de mouliner comme un coureur du Tour de France dans la montée du col de l'Iseran. Sa boîte à crabots, sans embrayage, bien qu'un peu virile parfois, lui donne un comportement plus proche d'une voiture "normale", ce que j'apprécie. Et comme le reste des prestations est de haute volée pour une citadine polyvalente, je signe."

Pierre Desjardins : "La Honda Jazz, une évidence"

"Honda revient en force dans l'hybride avec la Jazz et c'est un carton plein : c'est l'une des voitures les plus efficientes du marché, elle a un rapport habitabilité/encombrement qui tutoie les limites de la physique, la finition s'est fortement amélioré et elle se montre enfin confortable. Certes, le prix peut paraître élevé face à la Toyota Yaris et la Renault Clio E-Tech mais elle offre en échange un équipement de série particulièrement complet."

Pierre-Olivier Marie : "Je soutiens l'industrie française et choisis...la Toyota Yaris!"



"Le constructeur japonais dispose d'une longueur d'avance en matière de technologie hybride, et la fiabilité de ses produits n'est plus à démontrer: c'est du béton! Un de mes proches possède une Prius de deuxième génération achetée neuve, et il a juste eu un problème avec le compresseur de climatisation...à l'approche des 260 000 km. Je trouve de plus la nouvelle Yaris assez jolie et, contrairement à la Clio, elle est fabriquée en France !"

Olivier Pagès : "La Clio, tout simplement"

"Toyota a beau être la marque qui a la plus grande expertise dans le domaine de l'hybride, j'avoue que je ne suis pas fan des lignes de la nouvelle Yaris. Je préfère la dernière Clio que ce soit pour son design, sa présentation. Cerise sur le gateau, sa motorisation hybride est particulièrement convaincante. "

