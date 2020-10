Honda Jazz : le chameau hybride - Vidéo en direct du salon Caradisiac 2020

En bref Commercialisée en juin 2020 Citadine polyvalente hybride 98 ch cumulés essence + électrique À partir de 21 990 €

La précédente génération de Jazz n'y avait pas eu droit, du moins en France. À quoi ? A un moteur hybride. Pourtant, la génération d'encore avant, elle, pouvait s'en voir équipée. Bizarrerie aujourd'hui oubliée puisque la toute dernière Jazz, code "GR" revient à l'hybridation, et n'est même disponible aujourd'hui QUE avec ce type de motorisation.

La Honda Jazz au Salon de l'auto Caradisiac 2020

dailymotion

Et techniquement, elle adopte une solution originale, avec un moteur thermique 4 cylindres de 87 ch qui n'est là la plupart du temps que pour servir de générateur et de prolongateur d'autonomie pour le moteur électrique de 109 ch. Ce n'est qu'en dehors des zones urbaines et lors des fortes sollicitations qu'il vient aider le moteur électrique via un embrayage. Le strict inverse de l'hybride "traditionnel" type Toyota, où c'est le moteur électrique qui vient seconder le thermique.

Le résultat est convaincant, à la fois en termes de performances (0 à 100 en 9,4 s.) et en termes de consommation, puisque notre spécialiste Pierre Desjardins a réussi à obtenir une moyenne en condition réelle de 3,8 litres, et 2,5 litres en pratiquant l'éco-conduite ! Nous vous invitons d'ailleurs à lire son essai détaillé. Et le comportement routier est plaisant car très dynamique, au prix d'un amortissement très (trop) ferme cependant.

L'habitacle est un peu triste mais bien équipé, la qualité de finition n'a pas à rougir par rapport à la concurrence. En bref, c'est une bonne citadine polyvalente dans laquelle il fera bon même voyager un peu.

Par ailleurs, la Jazz est toujours une voiture hyper pratique, avec son look de minispace. Son habitabilité est confortable, son volume de coffre de 304 litres dans la moyenne. Elle propose toujours les "magic seats", qui permettent de relever la banquette arrière pour loger des objets hauts, et le volume banquette rabattue est de plus de 1 200 litres. Pas mal.

Esthétiquement, elle plaira ou pas mais elle se démarque de la concurrence c'est certain. Ses inspirations semblent quelque peu diverses. Et elle existe aussi en version au style "virilisé" par quelques protections de carrosserie, une garde au sol plus haute et des barres de toit, baptisée "Crosstar".

Une bonne proposition en tout cas que cette dernière Jazz.

J'aime Je n'aime pas

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !