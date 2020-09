Fiat Panda Hybrid : plus sobre - Salon de l'auto Caradisiac

En bref Commercialisation en février 2020 en finition City Cross Segment des mini citadines 70 ch À partir de 12 990 €

La Panda en est à sa troisième génération, lancée au tout début de l'année 2012. C'est aujourd'hui la meilleure vente de Fiat en France. Elle est surtout bien aidée par des prix tout riquiqui, encore abaissés par des campagnes promotionnelles agressives.

Au bout de huit ans, elle est plutôt en fin de carrière, ce qui n'empêche pas Fiat aujourd'hui de lui greffer un moteur moderne, doté d'une micro-hybridation, qui va remplacer à terme le 1.2 69 ch antédiluvien.

Il faut dire qu'en ce moment, c'est la chasse au gramme de CO2. Les constructeurs doivent tous satisfaire aux moyennes d'émissions maximales fixées par l'Europe. Or Fiat est un peu en retard à ce niveau. Et pour abaisser les rejets des petites voitures pas chères de sa gamme, la meilleure solution, c'est le "mild-hybrid" ou hybridation légère.

Du coup, comme la 500, la Panda se dote du nouveau bloc 1.0 FireFLy, en version atmosphérique, mais aidé par une alterno-démarreur de 3,6 kW, qui seconde le bloc thermique en phase d'accélération. Il recharge (à la décélération et au freinage) une petite batterie lithium-ion de 11 Ah, et utilise ensuite l'énergie pendant les phases d'accélération et de relance. Par contre, impossible de rouler en 100 % électrique. Il développe 70 ch et ses rejets de CO2 sont en baisse de 20 % selon le constructeur (de 143 g pour le 1.2 69 ch à 126 g, pour nous ça fait plutôt - 12 %, mais bon...). Du coup, point de malus, avec ces seulement 126 grammes par km selon le protocole WLTP. Ceci vaut pour la version City Cross, celle au look de baroudeuse, qui sera la première à bénéficier de ce moteur. Gageons que la version classique rejettera encore moins.

Le premier prix est de 13 990 € pour le moment, mais il baissera à 12 990 € lorsque la version classique sera commercialisée, ce qui n'est pas encore le cas. Cela représente entre 1 000 € et 1 400 € de plus que le 1.2 69 ch.

Nous n'avons pas encore essayé ce modèle, mais pour ceux que cela intéresse, voici le lien vers les essais de la Panda 3 classique :

Tous nos essais de la Fiat Panda 3

Que vaut la Fiat Panda Hybrid en occasion ?

Même si elle est encore très récente, la Panda hybride se trouve déjà, même si rarement, dans les colonnes des sites de petites annonces. Peu de choix pour le moment, c'est certains, mais dans quelques mois, cela commencera à être le cas.

La Fiat Panda Hybrid en occasion Prix en neuf : de 12 990 € à 15 990 € Prix en occasion : de 13 380 € à 14 790 € 7 annonces de Fiat Panda hybride d'occasion sur La Centrale. Fiabilité : l'avis de Manuel Cailliot La Fiat Panda de troisième génération, après plus de huit ans de carrière, est un modèle parfaitement fiabilisé. Un des modèles les plus fiables du marché d'ailleurs. Comme quoi les prix bas ne sont pas forcément synonymes de soucis obligatoires. Bien sûr, l'introduction d'une nouvelle motorisation et de l'hybridation peut poser certains soucis en début de commercialisation. Mais le système est assez simple et léger, cela ne devrait pas a priori poser de gros soucis.

