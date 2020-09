Swift : le guide d'achat de la Suzuki la plus vendue - Salon de l'auto Caradisiac 2020

Elle a toujours fait son petit bonhomme de chemin, cette Suzuki Swift. Dans l'ombre des citadines stars françaises bien sûr. Comment faire le poids face aux Renault Clio et Peugeot 208 ? Impossible. Mais avec une bouille sympathique, des tarifs aggressifs, des prestations routières de premier plan et un équipement généreux, les précédentes générations de Swift se sont taillées une petite réputation.

Avec cette dernière génération, débarquée en 2017, Suzuki a d'abord un peu déçu, en présentant une auto au style peut-être moins mignon que sa devancière. Mais elle a ensuite séduit, par son caractère enjoué, son équipement en hausse, ses performances et sa sobriété, rendue possible par l'adoption de motorisations "micro-hybrides". Et en proposant à nouveau une version plus sportive, la Swift Sport, dotée d'un efficace 1.4 turbo 140 ch, dont la puissance est récemment repassée à 130 ch, à la faveur d'une hybridation qui a préservé les performances mais fait baisser la consommation.

En tout cas, avec des puissances allant de 83 à 111 ch en classique et donc 130 ch en version Sport, avec la possibilité d'opter pour une transmission intégrale, rarissime dans la catégorie, la Swift propose un large choix.

Toutes les versions sont dynamiques à conduire, bien équipées, avec même des aides à la conduite "comme les grandes" (caméra de recul, régulateur de vitesse adaptatif, alerte de franchissement de ligne, freinage automatique d'urgence, etc.).

Quand à la finition, elle apparaît comme basique certes, mais les assemblages sont corrects, et l'ergonomie sans faille. Autre bonus, le volume de coffre passe de 211 à 265 litres. Une belle amélioration, même si on est encore loin de la moyenne de la catégorie, plus proche aujourd'hui des 300 litres.

Terminons par les tarifs de cette japonaise, bien placés, avec un excellent rapport prix/équipement, et une gamme comprise entre 14 540 € et 19 300 € "seulement".

Sachez qu'elle vient d'être légèrement restylée (très légèrement), avec une amélioration des motorisations micro-hybrides. Mais rien qui chamboule sa physionomie ni son intérêt.

Très légèrement remaquillée après trois ans de très bons et loyaux services, la citadine japonaise conserve ses qualités malgré un nouveau système hybride et un moteur légèrement moins puissant que son prédécesseur. Mais elle parvient à conserver son dynamisme urbain, son petit appétit sur route et à contenir ses émissions.

Après sept ans de bons et loyaux services, la Suzuki Swift de troisième génération, qui a connu un succès certain, tire sa révérence au profit d'un modèle entièrement nouveau présenté au dernier Salon de Genève. Est-elle à la hauteur de son aînée ? Nous avons franchi la frontière italienne pour prendre le volant de cette petite polyvalente dans sa version 1,0 l Boosterjet SHVS.

Après un premier essai effectué avec le 1.0 BoosterJet, place maintenant à l'autre motorisation de la Swift, le 1.2 SHVS couplé au système de micro hybridation SHVS. Cette seconde motorisation va-t-elle se montrer à la hauteur de la première, c'est que nous allons voir dans cet essai.

