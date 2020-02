Comparatif vidéo - 16 modèles testés : quelle est la meilleure citadine du marché ?

Même si les SUV sont les véhicules tendance du moment, on a souvent tendance à oublier que les deux voitures les plus vendues en France sont des citadines, et ce depuis de nombreuses années. Cette catégorie connaît depuis quelques mois de profonds bouleversements avec le remplacement des deux principales stars, les Renault Clio et Peugeot 208, mais avec aussi l’arrivée de la nouvelle Corsa basée sur la sochalienne et le restyling de la Mazda 2.

Au niveau des chiffres de ventes du segment sur l’année 2019, la première place est occupée par la Renault Clio avec 131 000 exemplaires. Suivent ensuite sur le podium, la Peugeot 208 (105 600 ex) et la Citroën C3 (80 000 ex). Ces trois modèles sont également les plus vendus en France. Au pied du podium, on trouve la Dacia Sandero (70 000 ex), la Toyota Yaris (41 800 ex), la Volkswagen Polo (38 950 ex), l’Opel Corsa (27 696 ex), la Ford Fiesta (24 085 ex), la Nissan Micra (11 169 ex) et la Skoda Fabia ( 9 880 ex).

Rares sont donc les segments, mis à part celui des SUV urbains, où la concurrence est aussi acharnée. De quoi alimenter encore mieux les nombreuses hésitations que vous pouvez connaître lors de la phase d’achat. Pour vous orienter vers le meilleur choix, nous avons réuni tous les acteurs du segment animés par des motorisations essence proches des 100 ch, la fourchette de prix se situant entre 11 990 et 21 150 €.

Les forces en présence

Pour les départager et désigner la meilleure citadine du marché, nous avons étudié cinq critères : les aspects pratiques (habitabilité, volume de chargement), l’équipement, le budget (entretien, garantie) les qualités routières et la sécurité. Il est désormais temps de connaître le résultat final.