Toyota Yaris 4 : la pionnière - Vidéo en direct du salon Caradisiac

Pour cette quatrième et nouvelle génération, Toyota est parti d'une feuille blanche en étrennant une toute nouvelle plateforme modulaire. La nouvelle Yaris crée l'évènement au salon de l'auto Caradisiac qui se déroule sous la spectaculaire voûte du hangar à ballons d'Ecausseville en Normandie. La japonaise capitalise sur des formes arrondies qui ont contribué à sa notoriété mais c'est probablement à l'intérieur qu’elle évolue le plus avec une amélioration très notable de la qualité perçue, surtout dans le choix des matériaux et une position de conduite enfin satisfaisante.

dailymotion

Le tableau de bord, qui reçoit une couche de plastique moussé presque réglementaire dans la catégorie désormais, arbore un dessin un tantinet torturé. Heureusement, sa fonctionnalité semble bien étudiée : les rangements abondent et toutes les commandes se révèlent lisibles, à l’instar des cadrans. Au sommet de la console trône un écran multimédia tactile de 8 pouces, qui conserve des touches de contrôle physiques. A l’arrière, l’espace, certes plus compté que dans une Clio, apparaît suffisant, mais le coffre, s’il grandit face à celui de l’ancienne Yaris, reste en-deçà des normes de la catégorie, à 286 litres.

L'équipement technologique est mis à jour et prend même une longueur d'avance sur la catégorie avec chargeur de smartphone par induction, système audio JBL, affichage tête haute couleur de 10 pouces, grand écran central flottant, instrumentation numérique ou encore toute une panoplie d'aides à la conduite comprenant régulateur de vitesse adaptatif fonctionnant jusqu'à l'arrêt, assistant de trajectoire et de nombreux airbags, dont un central, une première sur le segment.

Côté moteur, elle concentre son offre sur l’hybride avec une association entre le nouveau 3 cylindres essence 1.5 de 91 ch et de façon superposée deux moteurs électriques. Un petit servant d’alterno-démarreur, et un gros, synchrone à aimant permanent, d’une puissance de 59 kW (soit 80 ch). La cavalerie totale combinée ressort à 116 ch, tandis que les batteries recourent désormais au lithium-ion. Le constructeur annonce que la voiture peut évoluer jusqu’à 130 km/h en mode zéro émission, tout en abaissant sa consommation moyenne à 3,7 l/100 km, les émissions de CO2 se limitant à 87 g/km. Enfin, la Yaris conserve la transmission à variation continue utilisant des trains épicycloïdaux, chère au constructeur. Et fiable ! Plus tard cette année, des blocs essence de 70 ch et 125 ch seront disponibles.

J'aime Je n'aime pas

Le prix de base un poil élevé, à partir de 17 250 € en version thermique de 70 ch, s’explique par le fait que toutes les Yaris bénéficient d’une dotation fournie. Elles reçoivent la clim, l’entrée et le démarrage mains libres, les phares et essuie-glaces automatiques, la connectivité Android/Car Play, le système audio, le freinage d’urgence automatique avec détection des piétons/cyclistes, l’aide au maintien de file, voire le régulateur de vitesse adaptatif. Et toutes les hybrides profitent de la climatisation automatique bizone, du frein de parking électrique ainsi que de l’accoudoir central. Il faudra alors compter au minimum 20 950 €.

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !