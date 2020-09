Fiat 500 Hybrid : à la mode du moment - Salon de l'auto Caradisiac

La 500, lorsqu'elle a fait son retour en 2007, a immédiatement connu le succès. Son style néorétro a fait mouche, dans toute l'Europe. En France, c'est la deuxième meilleure vente de Fiat, derrière la Panda. Elle a été restylée une fois, en 2015. Fiat a affirmé alors qu'il s'agissait d'une nouvelle génération, mais clairement, non. Plateforme identique, retouches esthétiques mineures : c'était un restylage.

La Fiat 500 hybride en direct du salon de l'auto Caradisiac 2020

Née avec des moteurs assez classiques 4 cylindres, elle a adopté au cours de sa longue carrière, qui dure donc depuis presque 13 ans, de nouveaux moteurs. Des bicylindres TwinAir, des blocs très sportifs sous le blason d'Abarth, mais aussi une motorisation 100 % électrique, réservée au marché américain.

Et c'est donc aujourd'hui, à la toute fin de sa carrière, et tandis qu'une "vraie" nouvelle génération arrive, dotée d'un unique moteur, électrique, que l'actuelle 500 se voit dotée, tout comme la Panda, d'une motorisation hybride. Pas du type Prius, il s'agit seulement d'une micro-hybridation, qui est là pour seconder le moteur thermique, et gagner en consommation et en émissions de CO2.

Le nouveau moteur est un 3 cylindres 1.0 FireFly de 70 ch, en version atmosphérique. L'hybridation consiste en l'adjonction d'un alterno-démarreur de 3,6 kW, alimenté par une petite batterie lithium-ion de 11 Ampères/heure. Les consommations sont annoncées en baisse de 20 % et les émissions de CO2 régressent d'autant, ce qui permet à la 500 d'éviter tout malus (entre 119 et 128 g/km de CO2 selon la norme WLTP).

Par ailleurs, rien ne distingue une 500 hybride d'une thermique. À part un badge sur le hayon, et une petite jauge d'énergie au tableau de bord, pour savoir où on en est de la capacité d'aide électrique de la batterie. On retrouve donc le style néo-rétro de la petite italienne, son charme naturel, son intérieur peu spacieux mais correctement fini et son minuscule coffre.

Notre essai de la Fiat 500 Hybrid

Essai - Fiat 500 Hybrid (2020) : branchée mais pas électrique

Fiat électrifie son pot de yaourt. La 500 a beau arborer la griffe "Hybrid", elle ne roulera jamais en électrique. Toutefois son dispositif va lui permettre d’esquiver le malus sans trop alourdir la facture. Mais a-t-il d’autres atouts ?

« Fiat entame sa mutation », nous a expliqué la marque lors des essais de la nouvelle 500 hybride. Le célèbre pot de yaourt est en effet le premier modèle de la gamme à s’offrir les services d’une hybridation légère, en même temps que la Panda, et sera suivi cet été par une déclinaison 100% électrique (présentation au salon de Genève en mars 2020). > Lire l'essai

Que vaut la Fiat 500 Hybrid en occasion ?

Même si elle est hyper récente, la 500 hybride se trouve déjà dans les colonnes des sites de petites annonces. Avec pas mal de choix, en occasion 0 km, car les concessions ont immatriculé beaucoup de modèles pour satisfaire aux exigences d'émissions de CO2 moyennes.

La Fiat 500 Hybrid en occasion Prix en neuf : de 14 990 € à 17 990 € Prix en occasion : de 12 000 € à 19 500 € Plus de 330 annonces de Fiat 500 hybrides d'occasion sur La Centrale. Fiabilité : l'avis de Manuel Cailliot La Fiat 500, après presque 13 ans de carrière, est un modèle parfaitement fiabilisé. Bien sûr, l'introduction d'une nouvelle motorisation et de l'hybridation peut poser certains soucis en début de commercialisation. Mais le système est assez simple et léger, cela ne devrait pas a priori poser de gros soucis.

