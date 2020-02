Essai - Fiat 500 hybrid : branchée mais pas électrique

En bref A partir de 14 990 € Micro-hybridation Neutre au malus

« Fiat entame sa mutation », nous a expliqué la marque lors des essais de la nouvelle 500 hybride. Le célèbre pot de yaourt est en effet le premier modèle de la gamme à s’offrir les services d’une hybridation légère, en même temps que la Panda, et sera suivi cet été par une déclinaison 100% électrique (présentation au salon de Genève).

Si la citadine de Fiat arbore fièrement un coloris inédit et un badge « hybride », elle n’en devient pas une « full » hybride pour autant. Elle fait simplement appel à une micro-hybridation. Autrement dit vous ne roulerez jamais en phase 100% électrique à l’instar d’une Toyota Yaris hybride ou d’une Renault Clio hybride par exemple. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, la conception de la 500 est datée (12 ans) ce qui techniquement est un frein. Ensuite, Fiat s’est questionné sur l’impact financier et la meilleure option fut une hybridation légère. Résultat des courses, le surcoût est limité à 1 000 € par rapport à la version thermique classique. Ce dispositif est à l’heure actuelle le moyen le moins intrusif et le plus économique pour passer les nouvelles normes de pollution, c’est pourquoi un très grand nombre de marques fait appel à l’hybridation légère.

Ainsi, le groupe italien s’est attelé à électrifier son récent 3 cylindres essence « Firefly ». D’une puissance de 70 ch, ce moteur atmosphérique reçoit un alterno-démarreur amélioré et un petit moteur électrique de 3,6 kw. Ce dernier ne peut propulser seul la voiture. Il soulage les efforts du 3 cylindres dans les phases les plus énergivores. Il est alimenté par une batterie lithium-ion de 11 Ah placée sous le plancher.

Si Fiat annonce une baisse de 20% des consommations, cette électrification profite surtout à l’abaissement des émissions de CO2. Ainsi la citadine de Turin va devenir neutre au malus car ses émissions de CO2 vont tomber à 128 g/ km (au maximum, car les taux sont différents selon tailles des jantes et les équipements) selon la norme plus stricte WLTP qui sera la nouvelle référence pour le malus écologique à compter du 1er mars 2020 (report possible au 1er juillet). Considérée comme un fiscalement comme une voiture hybride, cette 500 a donc droit à une carte grise à prix préférentiel dans certains départements et est aussi autorisée à circuler dans les zones de circulation restreintes des grandes agglomérations.

L’arrivée de cette version hybride arrive à point nommé pour le groupe Fiat qui est un mauvais élève en matière de CO2. Pour rappel d’ici 2021, les constructeurs présents en Europe devront respecter des émissions moyennes de 95 g/km de CO2 sur l’ensemble du catalogue. Plombé par plusieurs marques du groupe et notamment Jeep et Maserati, le groupe FCA vient de débourser 1,8 milliard pour acheter des droits à polluer à Tesla, dont l’ensemble de la gamme atteint 0 g de CO2/km. La Fiat 500 hybride est donc la première étape de Fiat vers l’abaissement de sa moyenne de CO2.

Visuellement les seules différences par rapport à une 500 classique concernent l’arrivée du sigle « Hybrid » à l'arrière du véhicule ainsi qu’un logo « H », formé par deux gouttes de rosée. Poétique non ? Mieux encore, à bord de la version « Launch Edition », facturée 17 990 € (à partir de), garantie 10 ans et limitée à 450 exemplaires, vous poserez vos fesses sur des sièges dont le revêtement est obtenu à partir de plastique recyclé. Enfin, notez que l’hybridation est également disponible sur la version cabrio, celle de notre essai, dont le surcoût atteint toujours 2 800 €.

La 500 conserve toutes ses qualités comme cet intérieur joliment dessiné, coloré et entièrement personnalisable. Le système multimédia Uconnect propose un fonctionnement simple mais efficace et il est en prime compatible Android et Carplay.

Attention toutefois sur la version cabrio l’écran devient totalement invisible une fois exposé au soleil. Statu-quo en termes d’habitabilité et de volume de chargement. Avec une longueur toujours contenue (3,57 m), la 500 offre un espace aux genoux presque décent et un volume de coffre dans la moyenne de la catégorie avec 185 litres de base.