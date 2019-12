Malus automobile 2020 - Barèmes, normes, dates : tout ce qu'il faut savoir

En réponse à

J'aimerais comprendre ce que devient un malus, disons de +3.000 Euro, si le véhicule est revendu au bout d'un an ? Ce surcoût, disons de +10% sur le prix du VN (Véhicule Neuf), est-il partiellement repris en compte dans la cote Argus ou, si ce n'est pas le cas, alors c'est vraiment le 1er acheteur = VN qui prend LE coup de marteau direct sur la tête et le second acheteur (= 1er VO) qui lui ignore totalement cet effet malus. Pas très logique tout cela !

Personnellement, je suis bien plus favorable à l'arrêt du Bonus-Malus français actuel (à cause de l'explosion des malus !) et au retour à la vignette annuelle (directement payée-couplée à l'assurance obligatoire, par exemple), donc au lieu de 3.000 Euro d'un seul coup/coût d'un seul, mais plutôt de 400 Euro par an (au départ !) et susceptibles (hélas !) d'être majorés "au fil des ans" (comme c'était le cas de l'ancienne vignette !) + par une "taxe carbone" sous-jacente = croissante, évidemment, pour favoriser "le climat terrestre" et les caisses de l'Etat français !...

Par ailleurs, il est à remarquer que le "NEDC corrélé" était déjà légèrement plus élevé que le NEDC de base 1973 (env. +6...+10 gCO2/km ?) et que le WLTP est ici "reconnu" comme majorant physiquement encore les valeurs du "NEDC corrélé" d'env. +25%. Comme les émissions de CO2 sont directement proportionnelles à la consommation du véhicule, le WLTP constitue donc un "progrès" quant à la réalité des consommations vécues au quotidien par les automobilistes, mais ce n'est pas la perfection non plus !

Des comparaisons "réelles" sont plutôt de l'ordre des +30%... +35% par rapport à ce +25% du WLTP "des laboratoires".

Très intéressantes seront les valeurs "RDE" (émissions en conduite réelle = sur circuit routier) si les constructeurs y associent également les valeurs de consommations et pas uniquement les seules valeurs d'émissions GES/CO2 et polluants, qui, elles, parlent très peu aux usagers !