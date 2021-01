Guide 2021 - Tous les hybrides et hybrides rechargeables du marché, lequel acheter ?

Voilà plus de 20 ans que la Prius, premier véhicule hybride - c'est-à-dire équipé d'un moteur thermique et d'un électrique travaillant ensemble ou séparément - a été commercialisée mais, aussi mature soit la technologie, leur part dans le marché des voitures neuves est longtemps restée assez limitée, même si en constante augmentation.Mais 2020 a été une année charnière, bien aidée avant tout par un malus toujours plus sévère : une voiture neuve sur dix vendue en France est désormais hybride contre une sur vingt un an plus tôt.

Pionnier dans le domaine, Toyota garde la main mise sur le marché puisque ses voitures essence/électriques, particulièrement nombreuses, représentent plus de 50 % des ventes d'hybrides dans l'Hexagone, auxquelles s'ajoutent celles de Lexus, sa marque premium.

Ces dernières années ont vu l'arrivée des hybrides rechargeables, trait d'union entre l'hybride simple et l'électrique pure. Ils sont le plus souvent sur la base du premier, avec une batterie plus grosse et, comme leur nom l'indique, la possibilité de les brancher pour recharger. Ainsi, une Renault Clio E-Tech a une batterie d'une capacité de 1,2 kWh contre 9,8 kWh pour le Captur E-Tech Plug-In partageant le même moteur thermique. Et tandis que les hybrides simples s'en contentent d'une poignée, les hybrides rechargeables peuvent parcourir jusqu'à une centaine de kilomètres en 100 % électrique pour les meilleures, l'idée étant d'accomplir ainsi ses déplacements quotidiens et de la recharger chaque soir en quelques heures avant de n'utiliser les moteurs thermiques que le week-end. Le surcoût à l'achat est cependant conséquent, avec par exemple une différence de 7 000 € entre les Kia Niro Hybride et Hybride Rechargeable, ce qui en fait aujourd'hui, malgré le bonus pour cette dernière, un achat plus souvent écologique qu'économique pour un particulier, et, ironiquement, l'impact de la lourde batterie une fois vidée sur la consommation n'est pas négligeable. Cependant, grâce à une fiscalité avantageuse pour les professionnels qui commencent à s'éloigner des diesels, leurs ventes a augmenté de façon spectaculaire en 2020, passant de moins de 1 % de part de marché à plus de 4 !