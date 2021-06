Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021 : toutes les nouveautés, toutes les infos, toutes les vidéos

L'année passée, Caradisiac organisait son premier grand salon automobile. Une aventure qui n'allait pas rester sans suite puisque la rédaction s'est mise à pied d'oeuvre pour renouveler l'expérience, cette fois dans un thème nettement plus spécifique : la mobilité électrifiée sous toutes ses formes, qu'elle soit hybride, hybride rechargeable ou électrique. C'est ainsi que nos équipes ont réuni plus d'une centaine de nouveautés de tous bords sous le chapiteau d'un cirque.

Nouveautés, reportages, interviews et duels, voitures et personnalités sont mises à l'épreuve devant la caméra pour vous offrir un tour d'horizon des plus exhaustifs du marché actuel de la voiture à tendance écologique.

Les hybrides

Audi : A3 40 TFSIe - Q3 45 TFSIe

BMW : 320e - X1 25e

Citroën : C5 Aircross Hybrid

Cupra : Formentor VZ e-Hybrid

DS : 4 E-Tense - 7 Crossback E-Tense - 9 E-Tense

Ford : Kuga 2.5 FHEV - Ford Kuga 2.5 PHEV

Honda : CR-V - Jazz e:HEV

Hyundai : Kona Hybrid - Ioniq Hybrid - Tucson Hybrid - Santa Fe Hybrid

Jeep Renegade 4xe

Kia : Ceed SW PHEV - Niro PHEV - Sorento - Xceed PHEV

Lexus : UX 300e et Lexus UX

Land Rover : Range Rover Evoque P300e

Mercedes : A250e - GLA 250e - GLC 300de

Mini : Countryman Cooper SE All4

Mitsubishi : Eclipse Cross PHEV

MG : EHS

Nissan Qashqai e-Power

Opel Grandland X Hybrid

Peugeot : 308 hybrid - 508 PSE - 3008 hybrid 225

Porsche : Cayenne Turbo S E-Hybrid

Renault : Arkana E-Tech - Captur E-Tech plug-in - Clio E-Tech - Mégane Estate E-Tech hybride rechargeable

Seat : Leon e-hybrid - Tarraco e-Hybrid

Skoda : Octavia iV

Suzuki : Across - Swace

Toyota : C-HR - Corolla Hybride - Highlander Hybride - Prius PHEV - Rav4 - Rav4 PHEV - Yaris - Yaris Cross

Volkswagen : Golf GTE - Passat GTE - Tiguan eHybrid

Volvo : XC40 PHEV - XC60

Les électriques

Aiways U5

Audi RS e-tron GT

BMW : i3 - iX3

Citroën : Ami - ë-C4

Dacia Spring

DS 3 Crossback E-Tense

Fiat 500 électrique 3 + 1

Ford Mach-E

Honda e

Hyundai : Ioniq 5 - Kona Electric - Nexo (hydrogène)

Jaguar I-Pace

Kia : e-Niro - e-Soul

Lexus UX 300e

Mazda MX 30

Mercedes EQA

Mini Electric

MG ZS EV

Nissan : Ariya - Leaf

Opel : Corsa-e - Mokka-e

Peugeot : e-208 - e-2008

Porsche Taycan

Renault Twingo Electric - Twizy - Zoé

Volkswagen : e-Up! - ID.3 - ID.4

Seat Mii electric

Skoda Enyaq iV

Smart EQ Fortwo

Tesla Model 3 restylée

Toyota Mirai (hydrogène)

Volvo XC40 électrique

Les grandes interviews de Caradisiac

Audi

BMW

Dacia

DS

Honda

Hyundai

Jaguar Land Rover

Kia

Nissan

Peugeot

Renault

Skoda

Toyota

Valeo

Volkswagen

Volvo

Les duels

Cupra Formentor vs BMW X1 25e

Dacia Spring vs Renault Twingo

DS3 Crossback E-Tense vs Opel Mokka e

DS7 Crossback E-Tense 300 vs Toyota Rav4 PHEV

Ford Mustang Mach e vs Jaguar i-Pace

Kia Ceed PHEV vs Renault Mégane

Mercedes EQA vs Lexus UX300e vs Mazda MX 30

Renault Twingo vs Fiat 500-3+1

Volkswagen ID4 vs Nissan Ariya vs Skoda Enyaq

Toyota Yaris Cross Hybrid vs Hyundai Kona Hybrid

Les dossiers et reportages