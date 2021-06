En bref SUV compact, concurrent du Peugeot 3008 Equipement high-tech A partir de 34 100€ en hybride 230 ch A partir de 42 600 € en hybride rechargeable 265 ch

Quelle gueule les amis ! Avec ses phares qui semblent littéralement se fondre dans la calandre (à moins que ce ne soit l'inverse), le Tucson de quatrième génération offre l’une des proues les plus spectaculaires de la production automobile, laquelle illustre parfaitement les ambitions nouvelles du constructeur coréen.

Le Hyundai Tucson au salon Caradisiac 2021

dailymotion Hyundai Tucson Hybrid et Hyundai Tucson Plug-in: de sérieux clients - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Finis les complexes, il s’agit de passer de suiveur à leader, à plus forte raison dans une catégorie des SUV compacts où les talents sont nombreux, du Peugeot 3008 au VW Tiguan en passant par le Citroën C5 Aircross. Ce qui explique aussi pourquoi le Tucson montre ses muscles à travers d’intéressants jeux de volume sur les flancs, lesquels contrastent avec des passages de roue de forme plus anguleuse.

Outre son design évoquant un concept-car, le Tucson peut mettre en avant un pédigrée technique intéressant. La version hybride simple dispose d’un bloc 1.6 essence de 180 ch fonctionnant de concert avec un moteur électrique de 60 ch dont la batterie prend place sous la banquette arrière. Cela nous donne une puissance cumulée de 230 ch, et un couple de 350 Nm. 230 ch, c’est mieux que les 200 ch du Ford Kuga ou les 218 ch du Toyota Rav4. L’exercice du 0 à 100 km/h est effectué en moins de 8 s, valeur des plus correctes pour une auto pesant plus de 1,7 tonnes à vide, tandis que la consommation réelle reste inférieure à 7 litres/100 km.

La version hybride rechargeable reprend le même moteur thermique 1.6, mais lui adjoint les services d’un bloc électrique de 90 ch, pour une puissance totale de 265 ch, distribuée aux 4 roues par le truchement d’une boîte automatique 6 rapports. Le couple sera distribué de manière variable entre les essieux. Pour ce modèle, la marque promet une autonomie électrique de plus de 50 km.

Enfin, le Tucson soigne l’équipement. Sont ainsi disponibles des raffinements tels que le freinage automatique d'urgence avec fonction intersection, le régulateur de vitesse adaptatif prenant en compte les infos de la navigation, ou bien encore l’alerte de redémarrage, qui dans les bouchons vous prévient lorsque le véhicule devant vous avance. Mieux : il est possible de faire venir à vous la voiture depuis sa place de stationnement via une télécommande. De grandes ambitions, on vous dit !

PROSPECTIVE FIABILITE Dans le groupe Hyundai/Kia, on fait feu de tout bois sur l'électrique et l'hybride. Comme chez tous les constructeurs d'ailleurs, aujourd'hui. Une nécessité pour atteindre les objectifs ambitieux en termes de réduction des émissions de CO2. Le nouveau Tucson en est une illustration, en sortant avec une version hybride, et une version hybride rechargeable, sur laquelle il est trop tôt pour avoir un jugement en matière de fiabilité. Certes, mais on peut toujours faire un peu de prospective. Déjà le 1.6 T-GDI autour duquel s'articule l'électrification est un bloc fiable, qui n'a jamais fait parler de lui en mal. Un bon commencement. Ensuite, Hyundai maîtrise l'hybridation et les batterie depuis un moment, et propose déjà une Ioniq et un Kona électrique ou hybride fort aboutis, et qui se débrouillent fort bien en matière de taux de panne (sauf récemment sur le Kona et ses boîte de vitesses DCT). Le coréen a pour habitude de proposer de toute façon des produits assez aboutis de façon générale, en suivant la tendance sans la créer. Donc, on s'avance peut-être un peu, mais le Tucson devrait mener une carrière sans trop de soucis.

