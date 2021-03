1. Comparatif vidéo - Hyundai Tucson VS Peugeot 3008 : duel de fortes têtes

Le segment des SUV compacts est l’un des plus concurrentiels du marché. Il est bien difficile de s’y imposer, en particulier si on n’est pas une marque française. Pour réussir ce tour de force, il faut marquer les esprits. L’une des recettes est d’afficher un style affirmé et c’est justement ce parti-pris qui a été retenu par Hyundai pour sa nouvelle génération de Tucson.

Le nouveau SUV coréen se distingue par sa face avant atypique composée d'une calandre qui se fond avec les projecteurs, quand ceux-ci sont éteints. L’arrière joue également la carte de la singularité en raison de feux en forme de crocs. Des similitudes avec le Peugeot 3008, star de la catégorie, qui bénéficie aussi d’une forte personnalité, et encore plus depuis son récent restyling en octobre dernier. Il a renforcé son attractivité avec une calandre qui se prolonge jusqu’aux projecteurs. Autre nouveauté, ces derniers côtoient désormais des feux de jour verticaux déjà vus sur de nombreux modèles de la marque, à l’instar des 208, 2008 et 508. À vous de faire votre choix mais une chose est sûre, si vous désirez jouer la carte de la discrétion, passez votre chemin. Dans le cas contraire, vous serez servi.

Pour ce qui est de la présentation intérieure, nos deux concurrents sont très loin de passer inaperçus. Le Peugeot 3008 a été le premier à dégainer dans ce domaine (en 2012) avec son i-cockpit qui se compose pour rappel d’une instrumentation haute, d’un petit volant et d’un écran multimédia 10 pouces légèrement orienté vers le conducteur. La recette est désormais connue puisque reprise sur tous les modèles de la marque, mais elle fait toujours son effet, d’autant plus que la qualité des matériaux est au rendez-vous. L’ensemble est indéniablement décalé par rapport aux autres modèles du segment. Le Hyundai n’est pas en reste avec comme principales distinctions son instrumentation numérique dépourvue de casquette, la forme originale du volant et ses aérateurs dissimulés qui courent sur toute la largeur. Le dessin atypique fait aussi moderne que celui du Peugeot mais un peu moins haut de gamme.

Aspects pratiques : le 3008 d'une courte tête

Les choses se présentaient mal pour le Peugeot 3008, avec un coffre plus petit que celui de son concurrent (520 litres contre 546 litres), mais le Tucson est pénalisé au quotidien par une forme moins rectangulaire en raison de passages de roues encombrants. Au final, le 3008 se révèle plus pratique.

Match très serré concernant l’habitabilité avec un espace aux genoux équivalent. Le coréen dispose d’une largeur intérieure supérieure tandis que la garde au toit est plus généreuse pour le 3008. La différence se joue à peu de choses et c’est finalement le SUV français avec sa qualité supérieure qui l’emporte.

Note : 13,8 /20 14,2 /20 Explication des critères de notation

Équipement : un Tucson sûr de lui.

Le Hyundai Tucson 1.6 CRDi 136 ch Creative est vendu au prix de 37 800 €. Comptez 38 400 € pour le Peugeot 3008 BlueHDi 130 ch Allure. Nos deux modèles sont confrontés dans leur finition intermédiaire, qui devrait représenter la majorité des ventes.

Nos SUV du jour proposent une dotation complète sans être pléthorique. Moins cher de 600 €, le Tucson s’avère toutefois le mieux équipé puisqu’il est pourvu des sièges chauffants (en option à 200 € sur le 3008) mais également de la recharge par induction et des projecteurs Full LED, deux accessoires disponibles uniquement sur les niveaux supérieurs du 3008. Mieux encore, le coréen offre de série certaines aides à la conduite absentes sur le SUV au lion, comme l’alerte de circulation transversale à l’arrière et l’assistance à la sortie du véhicule pour les passagers arrière. À cela s’ajoute le contrôle d’angles morts avec affichage vidéo dans le bloc d’instrumentation. Victoire aisée du Tucson.

Note : 14,7 /20 14 /20 Explication des critères de notation

Budget : la valeur de revente du 3008 fait la différence

Avec un écart du prix de seulement 600 € entre nos deux concurrents en faveur du Tucson, le critère achat n’est pas vraiment significatif. Il en est de même de leur malus dont la différence ne dépasse pas les 65 € (125 € pour le 3008 et 190 € pour le Tucson). Pour ce qui est de la consommation, Peugeot annonce 4,9 litres/100 km contre 5,4 l/100 km pour Hyundai mais en conditions réelles, l’avantage s’inverse et c’est le Tucson qui se montre légèrement plus frugal (5,7 l contre 6,0 l/100 km). La partie est très serrée. Chacun abat ses dernières cartes : Hyundai peut s’appuyer sur une garantie 5 ans, kilométrage illimité alors que celle du 3008 est basique (2 ans, kilométrage illimité) mais ce dernier porte l'estocade avec sa valeur de revente toujours excellente et largement supérieure à celle de son rival.