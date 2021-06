Kia Xceed PHEV : cohérent - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Pour les amoureux de la chose, le Kia Xceed hybride rechargeable n'est pas un inconnu. Présenté au début de l'année 2020, il devait prendre son premier bain de foule au salon de Genève, il n'en fut, comme vous le savez, rien. Et depuis, aucun salon de grande envergure à se mettre sous la dent, à part... le salon Caradisiac bien sûr !

La Kia Xceed PHEV au salon Caradisiac 2021

Débarqué donc en toute discrétion dans les concessions de la marque au milieu de l'année, nous l'avons bien sûr déjà essayé, via les mains expertes de Stéphane Lémeret. Version électrifiée du SUV compact de la marque (enfin de celui basé sur la Ceed, car il y a aussi le Niro et le Sportage sur le même segment), il dispose de la même chaîne de traction que le premier cité.

Sous le capot, on trouve donc un moteur essence 1.6 GDI de 105 ch, qui s'adjoint les services d'un bloc électrique de 60,5 ch, pour proposer au cumul 141 ch (oui, les puissances ne s'additionnent pas totalement, c'est normal). La batterie du système affiche 8,9 kWh de capacité, ce qui promet une autonomie en tout électrique de 48 km. Insuffisant, au passage, pour bénéficier de la prime à la conversion en cas d'achat accompagné de mise au rebut d'un ancien véhicule. Dommage.

Reste qu'en restant sous les 50 grammes de CO2 par kilomètre (32 à 38 g), le bonus de 2 000 € est lui de la partie.

Les performances sont relativement modestes pour un véhicule hybride rechargeable, mais il faut dire que la puissance est loin de grimper à celle affichée par les plupart des modèles concurrents (souvent pas loin ou plus de 200 ch). Le 0 à 100 km/h est par exemple réalisé en 11 secondes.

Mais les consommations sont très basses. Notre essayeur a relevé une moyenne de 4,4 litres en mode de fonctionnement "hybride", quand les valeurs officielles sont entre 1,4 et 1,7 litre.

Pour le reste, on retrouve les qualités du Xceed, qui sont un comportement routier plaisant, assez dynamique tout en préservant un bon niveau de confort. La boîte à double embrayage 6 rapports est plaisante à l'usage, et l'insonorisation soignée. En mode électrique, les performances sont correctes pour s'insérer dans la circulation, mais il ne faut pas trop en demander.

Au rayon des défauts, on peut ajouter à l'ambiance un peu trop sérieuse de l'habitacle, très sombre et au dessin rigoureux mais sans fantaisie, une forte diminution du volume de coffre, qui passe de 426 à 297 litres, ce qui est du coup bien faible, et une augmentation du poids d'environ 200 kg, qui se ressent au freinage et dans les enchaînements de virages, mais rien de rédhibitoire.

Autre changement, logique, l'apparition d'une trappe de recharge pour la batterie sur l'aile avant gauche. Pas de charge rapide, et un chargeur embarqué de 3,3 kW seulement, qui permet de recharger en un peu moins de 3 heures sur une prise domestique.

Esthétiquement, c'est la seule différence avec un Xceed thermique, qui ne manque pas de charme au demeurant, avec un look assez sportif, cependant bien différencié par rapport à la Ceed, dont il n'est pas qu'une version "maquillée" d'artifices de SUV. Il a sa propre personnalité.

Les tarifs débutent à 36 590 €, pour culminer à 41 940 €, selon les niveaux de finition, tous richement équipés.

Que vaut le Kia XCeed PHEV en occasion ?

Kia voulait vendre autant de Xceed que de Ceed. Et il semble bien que ce soit le cas, puisque l'on retrouve aujourd'hui sur le marché plus de la variante SUV que de la berline. Mais en seconde main, la motorisation hybride rechargeable est encore ultra-minoritaire, avec 20 % de l'offre seulement. Il sera donc difficile de trouver chaussure à son pied avant encore une petite année. Les prix, eux, montrent une tendance à une décote moyenne, et quelques bonnes affaires sont déjà à faire avec les vendeurs les moins gourmands (- 20 % sur des modèles d'un an et 12 000 km maximum)

LE KIA XCEED PHEV EN OCCASION Prix d'un Kia XCeed PHEV en neuf : de 36 590 € à 41 940 € Prix d'un Kia XCeed PHEV en occasion : de 28 000 € à 36 000 € Près de 50 annonces de Kia XCeed PHEV d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac : Il est un peu tôt pour porter un ugement définitif sur le modèle XCeed en particulier. Mais on peut dire que la marque Kia est dans la moyenne haute niveau fiabilité. Également, on connaît ce groupe propulseur hybride rechargeable sous d'autres capots, comme celui du Niro, ou celui de la Hyundai Ioniq. Et à ce jour, il ne semble se dessiner aucun nuage dans son ciel. Tout juste quelques aléas rares de rechargement sur prise domestique. Mais les propriétaires sont globalement épargnés par les soucis.

