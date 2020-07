Essai - Kia XCeed hybride rechargeable : sans tambour ni trompette

EN BREF SUV compact Version hybride rechargeable À partir de 36 490 €

Kia et sa marque sœur Hyundai ont été les premiers sur la balle de l'électrification. Alors que d'autres lançaient timidement l'une ou l'autre version et que Toyota restait sur ses acquis de l'hybride classique, les Coréens ouvraient grand l'éventail, lançant en rafale des déclinaisons hybrides, hybrides rechargeables et 100% électriques de différents modèles. Chez Kia, il y avait déjà quatre voitures électrifiées au catalogue au début de cette année (le e-Soul et trois versions du Niro), auxquelles s'ajoutent aujourd'hui les Ceed SW et XCeed plug-in, prochainement rejointes par le grand SUV Sorento, lui aussi en version hybride rechargeable. À part peut-être dans les concessions des marques premiums, il n’y a pas plus complet !

C'est donc au crossover coupé XCeed que nous nous intéressons aujourd'hui. Le quatrième rejeton de la famille compacte Ceed est peut-être le plus réussi avec le « break de chasse » Proceed, dont nous avons déjà parlé en détail.

Kia a bien raison de miser gros sur le XCeed dans cette catégorie (objectif : 50% des ventes de Ceed), puisqu'il coche à peu près toutes les cases : un look extérieur qui plait, un look intérieur peut-être trop sobre par rapport au design mais qui brille par sa qualité et la richesse de son équipement, une habitabilité suffisante pour une famille, un coffre plus généreux que celui de la berline 5 portes (quoique dans le cas du PHEV, c'est moins vrai), et un comportement routier non dénué de dynamisme. Que demande le peuple ? Ah ben oui, bien sûr : de l'électricité !

Voici donc le XCeed PHEV, dont le système hybride se compose d'un bloc 4 cylindres essence 1,6 litre 105 ch, et d'un moteur électrique de 60,5 chevaux. L'ensemble envoie un maximum de 141 chevaux et 265 Nm aux roues avant, via une boîte auto double-embrayage 7 rapports. Un début de fiche technique déjà plus modeste que ce que proposent en général les hybrides rechargeables, flirtant volontiers avec les 200 chevaux. Et ce n'est pas tout. Les batteries annoncent une capacité de 8,9 kWh, pour une autonomie maximale de 48 km selon les normes WLTP. Là encore, pas de surenchère. Et ça se confirme enfin avec un chargeur intégré d'à peine 3,3 kW, et pas de possibilité de charge rapide. Comptez donc un peu plus de deux heures pour une charge complète sur secteur, ce qui est raisonnable. Notez enfin que l'hybridation du modèle a un petit impact sur ses qualités familiales, puisque le coffre passe à 291 litres, contre 426 dans un XCeed classique.

Sur la route, toute cette « modestie » est palpable. Quand ils travaillent seuls, le moteur essence ou le moteur électrique font un boulot honorable pour mouvoir la voiture, mais sans plus. On n'a donc pas, en mode électrique, cette impression de poussée profonde et instantanée, même si on a évidemment largement de quoi s'inclure dans la circulation sans le moindre problème. Si en revanche on engage le mode Sport (ou si on enfonce le pied droit dans la moquette, mais il y a alors un petit temps de latence), c'est une autre histoire. La totalité du couple est délivrée dès 1.000 tr/min et vraiment, ça envoie plus que raisonnablement. C'est là qu'on retrouve les qualités dynamiques évoquées lors de nos précédents essais, avec une petite nuance : on sent aussi que l'hybridation a mis près de 200 kg dans la vue du Xceed. Mais rien de rédhibitoire.

Bref, on voit que les données techniques très raisonnables donnent des performances raisonnables. La bonne nouvelle dans l'histoire, c'est qu'elles donnent surtout des consommations TRES raisonnables. Admettons qu'en mode électrique (EV), nous aurions espéré atteindre les 48 km annoncés, plutôt qu'à peu près 35. La faute, à notre avis, à une régénération en phase de décélération trop peu prononcée… et peut-être au fait que tous ces kilomètres n'ont pas été réalisés en ville. Mais c'est dans notre troisième partie de test que se révèle le XCeed PHEV, un test composé de quelque 300 km dont 200 d'autoroute, réalisé sur le mode Hybrid. Après ces 300 bornes, verdict de l'ordinateur de bord : 4,4l/100 km. Deux conclusions s'imposent : le fonctionnement hybride est très efficace lorsqu'il est disponible, et le moteur essence, lorsqu’il est livré à lui-même à hautes vitesses, est vraiment très économe.