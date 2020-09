Kia XCeed Hybride Rechargeable : l'offensive branchée coréenne continue - Vidéo en direct du Salon Caradisiac

En bref Crossover urbain 48 km d'autonomie électrique À partir de 36 490 €

Chez Kia comme chez Hyundai, on électrifie à tout va, de la micro-hybridation au 100 % électrique en passant par l'hybride et l'hybride rechargeable. Et la XCeed, dérivé « crossover urbain » de la compacte Ceed, n'y fait pas exception en s'offrant une version tombant dans cette dernière catégorie et que nous avons pu essayer cet été.

À l’extérieur, les différences avec l'homologue exclusivement thermique sont quasiment inexistantes à part une calandre spécifique, les inévitables logos et l'ajout d'une seconde trappe à carburant sur une aile avant.

La Hyundai XCeed Hybride Rechargeable en direct du Salon Caradisiac

dailymotion

La dernière venue reprend une recette déjà éprouvée à de très nombreuses reprises sur des modèles du groupe coréen avec un 1.6 GDi de 105 ch, une boîte de vitesses double embrayage à six rapports, un moteur électrique de 60,5 ch et une batterie lithium-ion de 8,9 kWh. Tout ceci se traduit par une puissance totale de 141 ch permettant un 0 à 100 km/h en 11 secondes, 48 km d'autonomie électrique et une consommation moyenne officielle selon la norme WLTP de 1,4 à 1,7 l/100 km. Le chargeur embarqué de 3,3 kW permet quant à lui de faire le plein d'électrons en un peu plus de deux heures.

Curieusement, toutes les déclinaisons de la Kia Ceed n'ont pas droit à une version hybride rechargeable : la Ceed elle-même et la ProCeed continuent ainsi leur régime à base d'essence ou de gazole purs et seuls les XCeed et Ceed SW en profitent, avec des tarifs démarrant au même seuil de 36 490 €.

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !