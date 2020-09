Salon de l'auto Caradisiac - Le stand Kia : SUV et électricité

Il est loin le temps où l'on achetait une Kia uniquement pour sa garantie 7 ans. On dit uniquement car cet atout continue de séduire les clients. Mais ce n'est plus le seul. On choisit aussi Kia parce qu'on aime le design, comme le montre l'une des dernières nouveautés exposées ici, le SUV XCeed, et parce que Kia est bien placé sur le marché des véhicules électrifiés, grâce au Niro. En plus de ces deux baroudeurs, on découvre au Salon de l'auto Caradisiac les Picanto et Stonic.

Le stand Kia en direct du Salon de l'auto Caradisiac

Kia Picanto : la petite pragmatique

En bref Commercialisée en avril 2017 Petite citadine De 67 à 100 ch À partir de 11 690 €

Portée par la prime à la casse, la Picanto connaît une belle carrière en France, étant de janvier à juin la deuxième meilleure vente du constructeur, derrière les Niro et devant la Rio. L'actuelle génération date de 2017 et comme chez Kia le cycle de vie est court, le modèle vient déjà d'être restylé. Sur la variante normale, on remarque surtout les nouvelles signatures lumineuses. En revanche, la GT Line aura un nouveau bouclier. La Picanto est une petite puce de 3,60 mètres, un petit gabarit taillé pour la ville. Dommage que la carrosserie ne soit pas du tout protégée.

La présentation intérieure est sympathique, avec quelques rondeurs. L'auto a reçu un écran tactile plus grand, passé de 7 à 8 pouces, avec navigation qui intègre des infos connectées (le trafic, la météo, les prix des carburants…). La Picanto est une petite mais bien équipée, avec notamment chargeur des téléphones par induction, surveillance des angles morts et aide au maintien dans la voie. La gamme de motorisations laisse encore du choix, avec 1.0 de 67 ch, 1.2 de 84 ch et 1.0 turbo de 100 ch.

Kia e-Niro : le SUV écolo

En bref Commercialisé fin 2018 SUV compact électrique 136 ou 204 ch À partir de 37 000 €

Le Niro est le SUV compact de Kia spécialisé dans les motorisations écolos. Il existe en hybride, hybride rechargeable et 100 % électrique. C'est cette dernière déclinaison, nommée e-Niro, qui s'expose au Salon de l'auto Caradisiac. Comme son cousin Hyundai Kona, il est décliné en deux configurations techniques : moteur de 136 ch avec batterie de 39,2 kWh et moteur de 204 ch avec batterie de 64 kWh. Les autonomies selon le cycle WLTP sont de respectivement 289 et 455 km.

Le e-Niro a des éléments de style spécifiques, comme sa calandre nez de tigre fermée, qui cache la trappe pour la recharge électrique. Par rapport aux hybrides, l'auto se reconnaît aux inserts bleus ou à la signature avec une seule flèche de LED. Le bon point de ce modèle est qu'il est adapté à un usage familial, avec de la place à l'arrière et un coffre de 451 litres. La banquette se rabat en 60/40. Côté poste de conduite, le e-Niro a été mis à jour début 2020 avec un nouvel écran tactile de 10,25 pouces. Pour le placer, Kia a repositionné les aérateurs centraux en dessous et revu l'insert décoratif. Le tout a fait progresser l'impression de qualité.

Le modèle de base a toutefois un écran 8 pouces. Mais on trouve en série dès l'accès le régulateur adaptatif, la caméra de recul et l'accès/démarrage mains libres.

Kia Stonic : le petit SUV coloré

En bref Commercialisé fin 2017 SUV urbain 100 et 120 ch À partir de 20 290 €

Entrée réussie pour Kia sur le marché des SUV urbains. En à peine trois ans, le coréen a écoulé 150 000 Stonic en Europe. Un succès qui explique pourquoi le restylage de mi-carrière est très léger. Esthétiquement, il faut un oeil expert pour détecter l'arrivée de phares full LED. Plus visible, le nuancier intègre deux teintes inédites, le Gris Magnétique et le Bleu Azur. Sept combinaisons de bicolores sont au menu.

Le restylage est l'occasion d'installer un écran tactile agrandi, à 8 pouces. L'instrumentation intègre un nouvel affichage digital 4,2 pouces, mais pas de 100 % numérique. Le volant à méplat apporte une touche sportive, même si cela n'est pas le créneau du véhicule ! Il fait d'ailleurs dans la modestie côté motorisations. Le Stonic adopte le nouveau 1.0 turbo essence à micro-hybridation (alterno-démarreur) décliné en 100 et 120 ch. Il peut y avoir une boîte double embrayage 7 rapports, mais pas de transmission intégrale.

Le modèle est à jour en matière d'assistances à la conduite, avec un freinage d'urgence autonome (qui a gagné la détection des piétons et cyclistes) et une conduite semi-autonome qui associe régulateur de vitesse actif et maintien dans la voie. La navigation profite aussi d'infos connectées.

Kia XCeed : la Ceed SUV

En bref Commercialisé en septembre 2019 SUV compact De 115 à 204 ch À partir de 24 990 €

Sur le segment des SUV compacts, Kia avait déjà le Niro et le Sportage. Mais le coréen a ajouté à la rentrée 2019 le XCeed, variante crossover de sa compacte Ceed… qui souffre d'ailleurs de la présence de ce dérivé plus tendance. Le XCeed séduit avec sa silhouette influencée par l'univers des SUV coupés, avec une lunette inclinée. Le modèle mesure 4,40 mètres de longueur, soit seulement 9 cm de moins que le Sportage.

Mais le XCeed favorise le design au volume de chargement, avec un coffre de 426 litres seulement. Pour la modularité, on a une banquette 40/20/40. La planche de bord est logiquement empruntée à la Ceed berline, mais avec un écran tactile central plus grand (10,25 pouces) et une instrumentation numérique. On peut avoir des inserts décoratifs jaunes, qui apportent une touche de gaieté dans un habitacle qui est pour le reste austère.

Sous le capot, on trouve trois blocs essence : 1.0 turbo de 120 ch, 1.4 turbo de 140 ch et 1.6 turbo de 204 ch. En diesel, le 1.6 CRDI est décliné en 115 et 136 ch. Mais la nouveauté technique exposée au Salon de l'auto de Caradisiac, c'est la variante hybride rechargeable. L'ensemble 1.6 essence et bloc électrique développe 141 ch. Avec le cycle urbain, la voiture peut faire jusqu'à 59 km en électrique.

