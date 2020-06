Kia double le bonus sur les nouvelles XCeed et Ceed SW hybrides rechargeables

Kia annonce les tarifs de ses nouveautés hybrides rechargeables : les XCeed et Ceed SW, qui héritent d'un groupe motopropulseur composé d'un quatre cylindres 1.6 essence de 105 ch et d'un moteur électrique de 60,5 ch. L'ensemble développe 141 ch et la (petite) batterie de 8,9 kWh, logée sous le réservoir, permet d'effectuer 57 km en mode électrique pour la Ceed SW et 59 km pour le XCeed.

Pour le lancement de ces deux hybrides, Kia propose une remise de 2000 €, ce qui permet de doubler le tout récent bonus pour les hybrides rechargeables, le faisant passer de 2000 à 4000 €. Le prix d'attaque des Ceed SW et XCeed hybrides est donc de 34 490 €.

La Ceed SW hybride se montre ainsi plus abordable que la Renault Mégane E-Tech, qui démarre à 38 500 €. La Française est plus chère, mais profite d'une batterie légèrement plus grosse.

Prix Kia XCeed hybride rechargeable

Active : 36 490 €

Design : 38 490 €

Premium : 41 190 €

Active Business : 37 120 €

Premium Business : 41 840 €

Prix Kia Ceed SW hybride rechargeable