Les 9 SUV compacts hybrides du salon de l'auto Caradisiac - Lequel choisir ?

Les SUV sont LA catégorie de véhicules à la mode en ce moment. En fait une vraie déferlante. Et si ce sont en volume les SUV les plus petits qui se vendent le mieux (les SUV urbains), les modèles compacts connaissent un succès qui ne faiblit toujours pas non plus, avec en tête le best-seller Peugeot 3008, qui vient d'être restylé.

Mais il est une autre tendance de fond sur le marché actuellement : l'électrification. Les objectifs d'émissions de CO2 fixés par la Commission européenne, drastiques, poussent tous les constructeurs dans cette voie. Ils présentent donc de plus en plus de modèles 100 % électriques, mais aussi hybrides et hybrides rechargeables.

Mixez ces deux tendances et vous obtenez la multiplication des SUV hybrides. Il y a pléthore de nouveautés et Caradisiac a réussi à réunir pour vous les plus importantes d'entre elles. Cinq modèles qui comptent ou vont compter, et qui grâce à leur motorisation plus "vertueuse" (même si on peut le discuter), échappent à tout malus écologique, et peuvent même prétendre à des bonus, jusqu'à 2 000 € pour un hybride rechargeable, pour peu qu'ils coûtent moins de 50 000 €.

Les 9 SUV compacts hybrides du salon de l'auto Caradisiac

Les 5 nouveautés (3008, Grandland X, X1, C5 Aircross, Kuga)

Quatre modèles plus ancien (CH-R, Rav-4, XCeed, CX-30)

Les préférences des journalistes de Caradisiac

La subjectivité n'est pas de mise sur Caradisiac quand il s'agit de vous conseiller d'acheter une auto plutôt qu'une autre. Nos comparatifs reposent sur l'analyse chiffrée de nombreux critères d'appréciations.

Mais une fois n'est pas coutume, nous vous présentons dans le cadre de notre salon des voitures qu'il n'est pas possible de comparer pour certaines d'entre elles. Tant que nous n'avons pas essayé les nouveaux SUV hybrides, impossible en effet de vous dire par exemple qu'il est préférable d'acheter l'ancien Toyota CH-R hybride plutôt que le Peugeot 3008 PHEV.

Pour autant, nos journalistes ont des intuitions, des coups de coeur qu'ils sont capables d'argumenter. Une manière d'anticiper ce que seront les achats les plus raisonnables dans les mois qui viennent et de répondre à la question :

"Si tu devais acheter un SUVcompact hybride d'ici la fin de l'année, quel modèle choisirais-tu ?"

Alexandre Bataille : "Le BMW X1 pour sa polyvalence"

Malgré ses tarifs élevés, le X1 est un véhicule complet. Il offre des prestations familiales plus poussées qu'un SUV traditionnel avec notamment une banquette arrière coulissante et un grand coffre. A conduire, c'est une BMW qui peut en prime bénéficier d'une vraie transmission intégrale.

Manuel Cailliot : "Le Peugeot 3008, pour son agrément de conduite"

Depuis sa sortie, j'ai toujours été impressionné par le Peugeot 3008. Je me souviens même avoir titré un essai "Mais que reste-t-il aux allemands ?". Et en effet, le 3008 est sexy esthétiquement parlant, super agréable à conduire, bien insonorisé, bien suspendu, moderne au niveau de son habitacle, bien équipé et bien fini. Et cette version hybride rechargeable lui ajoute à la fois un intérêt économique (passé l'acte d'achat, qui pique un peu tout de même), et améliore encore ses performances. Que demander de mieux ? Un restylage réussi ? Ah bah tiens, on me dit que c'est le cas...

Pierre Desjardins : "Le Toyota C-HR, original et efficient"

Toyota fait partie des pionniers de l'hybride et son avance dans le domaine continue de se faire sentir. Certes, le C-HR n'est pas ce qu'on fait de plus habitable, mais question groupe motopropulseur, personne ne fait mieux dans la catégorie question efficience et la version 184 ch ajoute un agrément et un plaisir de conduite inédits.

Pierre-Olivier Marie : "La Citroën C5 Aircross, pour son confort et ses aspects pratiques."



J'aime bien le style de la C5 Aircross, et je trouve très pratique le fait de disposer de sièges arrières indépendants, amovibles et coulissants. La 3008 est certes plus amusante à conduire et ses qualités sont nombreuses, mais on en voit tellement qu'elle finit par me sortir par les yeux. C'est l'overdose!

Olivier Pagès : "Le Peugeot 3008, car c'est le meilleur"

Même avec les versions hybrides rechargeables, qui ne sont pas mes versions préférées, le SUV de Peugeot a toujours un cran d'avance sur ses adversaires que ce soit en termes de présentation, de qualité perçue mais surtout de qualités dynamiques, domaine dans lequel il demeure la référence de la catégorie.

