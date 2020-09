Les 5 hybrides non rechargeables les plus vendus en 2020 : Hyundai Kona, Toyota C-HR, Corolla, Yaris et RAV4 - Salon de l'auto Caradisiac

Avoir une pure électrique ou un hybride rechargeable nécessite d'avoir une source fiable pour faire « le plein » de sa batterie. Pas de problème au quotidien a priori pour les propriétaires de maison individuelle ou les chanceux ayant une prise dans le box de leur immeuble mais les affaires peuvent se compliquer face au réseau public français qui est aujourd'hui un véritable goulot d'étranglement pour le développement des voitures « branchables » et qui fait que, dans le premier cas, ils sont souvent relégués au rôle de second véhicule et, dans le deuxième, que l'on roule bien souvent avec la batterie vide quitte à, douce ironie, consommer bien plus. Il reste cependant une alternative entre le tout thermique et le tout électrique favorisée par un grand nombre de français, 8,46 % de part de marché sur la première moitié de 2020 : l'hybride simple, dont la batterie se recharge uniquement dans les freinages et les décélérations ou avec le moteur électrique.

Le classement des cinq voitures hybrides non rechargeables les plus vendues établi en fonction de leurs immatriculations

Représentant presque 45 % des immatriculations des véhicules hybrides non rechargeables sur les six premiers mois de l'année en France et offrant la gamme la plus complète, il n'est pas étonnant de trouver quatre modèles appartenant au groupe Toyota sur les cinq les plus vendus et un monopole total du podium. Les Corolla, C-HR et Yaris occupent en effet les trois premières places dans trois catégories différentes : compactes, SUV compact et polyvalente. Le RAV4, SUV intermédiaire, échoue, lui, au podium. C'est à la cinquième place qu'il faut donc chercher le premier hybride non rechargeable qui n'appartienne pas à Toyota et il s'agit du Hyundai Kona Hybrid.

Après nos essais, le classement Caradisiac des cinq voitures hybrides non rechargeables les plus vendues

1er_ Toyota Corolla : paisible ou puissante ? Berline ou break ?

Ne l'appelez plus Auris : la compacte de Toyota reprend en effet son nom original de Corolla, est devenu exclusivement hybride et adopte un design absolument ravageur auquel la marque japonaise ne nous avait pas habitués. Une véritable réussite esthétique qui se décline en berline et en break Touring Sports, seule solution pour avoir un volume de chargement digne de ce nom avec jusqu'à 598 litres offerts contre au plus 361 pour la version « courte ».

Fait extrêmement rare dans la production automobile actuelle, la Toyota Corolla est proposée avec un choix de deux motorisations hybrides : le chameau 1.8 offrant une puissance combinée de 122 ch et le à peine moins sobre mais performant 2.0 et son total de 184 ch.

Lire nos essais de la Toyota Corolla :

Essai vidéo - Toyota Corolla 2019 : foule hybride

Essai – Toyota Corolla Touring Sports 2019 : hybride et sportive, vraiment ?

Notre version préférée : 122h Touring Sports

L'avis Caradisiac : en matière d'hybrides, voilà plus de 20 ans que personne ne peut faire la leçon à Toyota et cette Corolla le prouve encore une fois, avec un 1.8 incroyablement sobre et un 2.0 qui parvient à réaliser le tour de force d'allier performances et basse consommation dans une seule et même voiture. Une voiture à la polyvalence extrême donc, mais qui reste tout de même extrêmement compétitive en matière de tarifs avec un équipement très généreux. Quel dommage au final que l'accueil des passagers arrière soit visiblement passé au second plan.

Caradisiac a aimé

Design spectaculaire

2.0 performant et sobre

1.8 très frugal en ville

Châssis du 2.0 à l'excellent compromis confort/dynamisme

Rapport prix/équipements

Volume de coffre parmi les plus généreux de la catégorie

Caradisiac n'a pas aimé

Places arrière réduites en berline, à peine mieux en break

Volume de coffre réduit en berline

Banquette peu confortable

L'eCVT ne peut pas encore totalement rivaliser en conduite dynamique avec une auto ou une double embrayage

Le système multimédia archaïque

Le Toyota Corolla en dix points

Deux carrosseries disponibles : berline et break Touring Sports

Moteurs thermiques : 1.8 de 98 ch et 142 Nm / 2.0 de 152 ch et 190 Nm

Puissances combinées : 122 ch / 184 ch

Batterie : lithium-ion / nickel métal hydrure

Transmission : E-CVT

0 à 100 km/h : 10,9 s / 7,9 s

Consommations : de 4,5 à 4,9 l/100 km / de 4,9 à 5,3 l/100 km

Émissions de CO2 : de 101 à 112 g/km / de 110 à 119 g/km

Finitions : Active (122h), Dynamic (122h), Design, Collection et GR Sport

Tarifs : à partir de 27 950 € en berline et de 28 950 € en break Touring Sports

2e_ Toyota C-HR : un vrai succès

Sorti en 2016, le Toyota C-HR a été le premier SUV de la marque à bénéficier d'une motorisation hybride. Et l'essai a été rapidement transformé puisque le japonais s'est adjugé dès sa première année de production pas moins de 10 % du segment, avec 120 000 unités écoulées.

Son restylage l'année dernière, outre quelques évolutions esthétiques légères, a vu l'arrivée d'un second moteur hybride, comme pour la Corolla, avec désormais un choix entre le 1.8 de 122 ch et le 2.0 de 184 ch.

Lire nos essais du Toyota C-HR :

Essai vidéo - Toyota C-HR (2019) : confirmation d'un succès

Lire nos comparatifs avec le C-HR :

Comparatif : Kia Niro Hybride VS Toyota C-HR : en attendant les autres

Comparatif vidéo - Kia Niro vs Toyota C-HR : les petits nouveaux

Notre version préférée : 2.0 184 Première

L'avis Caradisiac : l'arrivée du moteur 2.0 de 184 ch avec le restylage en fin d'année dernière est sans aucun doute LA bonne nouvelle pour ce C-HR qui gagne en dynamisme et procure plus de plaisir de conduite que le 1.8 de 122 ch qui détient en revanche la palme de la sobriété. Ajoutez-lui un design original, même s'il prend le pas sur le volume de coffre ou la luminosité à l'arrière et vous obtenez les ingrédients qui expliquent son succès, surtout face à une clientèle qui se résume aujourd'hui au sol Kia Niro Hybrid.

Caradisiac a aimé

La sobriété du 1.8

Le caractère du 2.0 litres

Le comportement

L’équipement complet

La qualité des matériaux

Caradisiac n'a pas aimé

La qualité des graphismes de la navigation

Le volume de chargement réduit

Le Toyota C-HR en dix points

Deux versions

1.8 de 98 ch et 142 Nm / 2.0 de 153 ch et 190 Nm

Puissances combinées : 122 ch / 184 ch

Transmission : E-CVT

0 à 100 km/h : 11,0 s / 8,2 s

Consommations : 4,8 l/100 km / 5,3 l/100 km

Émissions de CO2 : 109 g/km / 119 g/km

Volume de coffre : 377 litres / 358 litres

Finitions : Dynamic (122h), Edition, Distinctive, Graphic, Collection, Première (184h)

Tarifs : à partir de 29 800 €

3_ Toyota Yaris : la star qui vient d'être renouvelée

Les chiffres de vente publiés actuellement concernent évidemment la désormais ancienne génération de Toyota Yaris mais il y a fort à parier que la nouvelle mouture marchera dans ses pas avec la clé un succès au moins équivalent tant le constructeur semble maîtriser parfaitement la recette.

Ne se reposant pas sur ses lauriers, le constructeur japonais repart d'une page blanche en travaillant particulièrement son habitabilité et la présentation de sa planche de bord et en continuant d'améliorer toujours plus la sobriété. Sous le capot se trouve maintenant un 3 cylindres 1.5 associé à une boîte e-CVT et à un moteur électrique, le tout permettant d'annoncer entre 3,8 et 4,3 l/100 km de moyenne.

Enfin, les tarifs sont aussi particulièrement étudiés puisque la Toyota Yaris, pionnière des citadines électriques, est moins chère que ses nouvelles concurrentes que sont la Renault Clio E-Tech et la Honda Jazz e:HEV.

Lire nos essais de la Toyota Yaris :

Essai vidéo - Toyota Yaris (2020) : l’économie sans l’ennui

Notre version préférée : 116h Design

L'avis Caradisiac : La Yaris quatrième du nom progresse nettement tant en matière de qualités routières que d’insonorisation et d’agrément de conduite et corrige ainsi certains des principaux défauts de sa devancière, grâce à un châssis, rigoureux et bien amorti. Grâce à deux décennies d'expérience dans le domaine, son système hybride parfaitement optimisée et mise au point se montre aussi doux à manier, surtout en ville, que sobre en carburant. Certes, sa transmission e-CVT ne lui permet pas de se plier à une conduite sportive mais elle constitue tout de même une offre incontournableau vu les conditions de circulation actuelles dans les grandes agglomérations françaises.

Caradisiac a aimé

La douceur de conduite

La consommation très basse

Le châssis assez dynamique

Le confort de bon aloi

Les nombreux équipements de sécurité

Caradisiac n'a pas aimé

Le coffre limité

Les quelques détails de finition à revoir

L’inaptitude à la conduite sportive

La Toyota Yaris Hybrid en dix points

3 cylindres en ligne 1.5 de 92 ch

Puissances et couple combinés : 116 ch et 120 Nm

Transmission : E-CVT

0 à 100 km/h : 10,2 s

Consommations WLTP : de 3,8 à 4,3 l/100 km

Émissions de CO2 WLTP : de 87 à 100 g/km

Volume de coffre : de 286 à 947 litres

Finitions : France, Design, Iconic, Collection, Première

Tarifs : à partir de 20 950 €

Bientôt une version SUV

4_ Toyota RAV4 : traction ou quatre roues motrices mais uniquement hybride

Nouvelle plateforme et nouvelle motorisation, le Toyota RAV4 a fait entièrement peau neuve pour sa cinquième génération commercialisée en début d'année dernière avec l'ambition de faire honneur à la lignée qui s'est écoulée à plus de 6,5 millions d'exemplaires depuis le premier du nom sorti en 1994. Il faut dire que le constructeur a su dévier la trajectoire du modèle, plutôt rustique et baroudeur il y a plus d'un quart de siècle et s'inscrivant parfaitement désormais dans la mouvance SUV pour la famille.

Aujourd'hui, il n'est d'ailleurs disponible qu'en version hybride mais vous aurez cependant toujours le choix en matière de transmission, traction ou intégrale. La base thermique est la même, un 4 cylindres 2.5 de 178 ch, aidée par un moteur électrique de 120 ch. Mais dans le deuxième cas, ce dernier reçoit le renfort d'un compère développant 54 ch et positionné sur le train arrière, assurant ainsi la motricité des quatre roues.

Lire nos essais du Toyota RAV4 :

https://www.caradisiac.com/essai-video-toyota-rav-4-hybride-2019-en-phase-avec-son-temps-173799.htm

Lire nos comparatifs avec le Toyota RAV4 :

Comparatif vidéo - Honda CR-V 2.0 i-MMD vs Toyota RAV4 Hybrid : quel est le meilleur SUV hybride ?

Notre version préférée : Deux roues motrices

L'avis Caradisiac : Le nouveau RAV4 se distingue de la majorité des SUV par sa motorisation 100 % hybride, trouvant comme seul concurrent le Honda CRV. Très agréable à conduire, il offre en prime une économie d’usage proche d’un diesel et des prestations familiales en net progrès. Enfin, ses tarifs restent accessibles avec un ticket d’entrée attractif sous les 35 000 €.

Caradisiac a aimé

La consommation mixte séduisante

L'agrément de conduite

L'espace à bord et le volume de coffre

Caradisiac n'a pas aimé

Présence de plastiques bas de gamme

Le système multimédia obsolète

Le Toyota RAV4 en dix points

Deux ou quatre roues motrices

4 cylindres en ligne 2.5 de 178 ch

Puissance électrique : 120 ch / 120 + 54 ch

Puissances et couples combinés : 218 ch / 222 ch et 221 Nm

Transmission : E-CVT

0 à 100 km/h : 8,4 s / 8,1 s

Consommations WLTP : de 5,6 à 5,7 l/100 km / de 5,7 à 5,8 l/100 km

Émissions de CO2 WLTP : de 126 à 129 g/km / de 128 à 131 g/km

Finitions : France, Dynamic, Design, Collection, GR Sport

Tarifs : à partir de 36 400 € en deux roues motrices, 40 600 € en quatre roues motrices

5_ Hyundai Kona : l'offensive sud coréenne

Le voilà donc, le seul hybride non Toyota à s'être octroyé une place parmi les cinq modèles les plus vendus du segment sur les six premiers mois de l'année 2020. Une belle performance pour le Hyundai Kona Hybrid puisqu'il n'a été commercialisé qu'en septembre 2019. Il faut dire cependant que sa base mécanique est fiable et éprouvée puisqu'elle est reprise de la Ioniq sortie en 2016 mais la marier avec une silhouette sympathique de SUV urbain a été un excellent choix.

Le Kona, qui existe aussi en essence, diesel et électrique, est donc motorisé dans sa version hybride par un 1.6 GDi de 105 ch et par un moteur électrique de 43,5 ch, l'ensemble développant 141 ch transmis aux seules roues avant à travers une boîte de vitesses double embrayage à six rapports qui ravira les allergiques à la transmission type CVT chère à Toyota.

Lire nos essais du Hyundai Kona :

Essai - Hyundai Kona Hybrid : tous les ingrédients pour réussir

Notre version préférée : Hybrid Executive

L'avis Caradisiac : avec le Kona Hybrid, Hyundai s'engage dans une voie que personne n'avait empruntée jusque-là, celle du SUV urbain hybride, et ça marche ! En montant la base mécanique éprouvée de la Ioniq dans un modèle déjà populaire en thermique et en 100 % électrique et évoluant dans la catégorie à la mode du moment, le constructeur coréen a su ainsi réunir tous les ingrédients du succès que l'on constate aujourd'hui.

Caradisiac a aimé

Seul dans sa catégorie

Mécanique sobre et éprouvée

Facilité d'utilisation

Insonorisation poussée

Caradisiac n'a pas aimé

Quelques vibrations à cause des jantes de 18 pouces

Banquette arrière un peu inconfortable

Pas de régénération réglable aux palettes comme la Ioniq

Le Hyundai Kona Hybrid en dix points

4 cylindres 1.6 GDi de 105 ch et 147 Nm

Moteur électrique de 43,5 ch et 170 Nm

Total de 141 ch

Batterie lithium-ion polymère de 1,56 kWh

Boîte de vitesses double embrayage à six rapports

Entre 5,0 et 5,4 l/100 km de moyenne WLTP

Émissions de CO2 de 114 à 122 g/km

0 à 100 km/h en 11,6 s

Volume de coffre : de 361 à 1 143 litres

Tarifs : à partir de 27 150 €

