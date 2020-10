Ford Kuga - offre multiple - Salon de l'auto Caradisiac

Difficile de reconnaître ce nouveau Kuga tant celui-ci rompt avec la précédente génération. Le changement de silhouette saute aux yeux. Le Kuga adopte ainsi une allure plus typée crossover et donne l’impression d’être devenu une Focus SUV. Ainsi, contrairement aux Ecosport et Edge, la calandre n'intègre pas le logo. Sa longueur augmente de 9 cm pour atteindre 4,61 mètres.

À l’intérieur, la filiation avec la compacte de la marque est encore plus évidente puisqu'il s’agit de la même planche de bord. La présentation est classique, avec un écran tactile 8 pouces façon tablette et des commandes physiques pour la climatisation et la radio. Il y a tout de même une nouveauté par rapport à la Focus : l'arrivée d'une instrumentation 100 % numérique, avec écran 12,3 pouces.

L'habitabilité est en progrès, avec à l'arrière 35 mm d'espace en plus pour la tête et 36 mm supplémentaires au niveau des hanches. Le volume de coffre oscille entre 456 et 523 litres grâce à la possibilité de faire coulisser la banquette arrière. La qualité des matériaux est dans la moyenne de la catégorie.

Toutefois, c’est au niveau des motorisations que le Kuga se différencie le plus de la concurrence puisqu’il sera disponible avec pas moins de cinq moteurs. Il y a bien évidemment les classiques essences (120 et 150 ch), diesel (120 et 190 ch), mais la principale innovation provient du fait que le Kuga va être aussi commercialisé dans trois versions électrifiées dont deux commandables dès son lancement à savoir un diesel microhybridé de 150 ch et une déclinaison hybride rechargeable forte de 225 ch et capable de parcourir 56 km en tout électrique. En fin d’année arrivera en une motorisation hybride de 164 ch. Et ce n’est pas fini puisque le Kuga sera aussi décliné en 2021 dans une prometteuse version E85. Au total, le Kuga sera vendu avec pas moins de six motorisations. Un record sur le marché !

Essai – Ford Kuga PHEV (2020) : pas là pour faire de la figuration

À peine sorti dans sa troisième mouture, le Ford Kuga décline sa gamme pour continuer son offensive dans la catégorie des SUV compacts extrêmement concurrentielle et au niveau très élevé avec une version hybride rechargeable qui devrait représenter plus d'une vente sur cinq. A-t-elle ses chances ? Nous en avons pris le volant pour le déterminer.

Essai vidéo - Ford Kuga 3 (2020) : un second couteau affûté

En douze ans et deux générations, le SUV Ford n'a pas réussi à se faire une place au soleil sur le marché français. Sa toute dernière mouture changera-t-elle la donne ? Eléments de réponse avec l'essai de la version à hybridation légère, combinant moteur diesel de 150 ch, alterno-démarreur et batterie de 48 volts.

Essai vidéo - Ford Kuga 3 (2020) : un second couteau affûté

Ford Kuga : 3 versions ! - Vidéo en direct du salon de Francfort 2019

Le Ford Kuga 3 en occasion Prix d'un Ford Kuga en neuf : de 26 600 € à 46 000 € Prix d'un Ford Kuga en occasion : de 22 900 € à 47 000 € Plus de 130 annonces de Ford Kuga 3 en occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Il est trop récent, ce Kuga 3, pour que l'on puisse porter un jugement sur sa fiabilité. Mais l'on peut dire que Ford, la marque, est dans une bonne passe en ce moment, avec globalement peu de gros soucis, tous modèles confondus. Et ce Kuga devrait bénéficier de cette bonne tendance. À signaler toutefois, un premier rappel a lieu en ce moment, et concerne la version hybride rechargeable, qui doit repasser en concession pour un risque d'incendie : le connecteur du module de charge de la batterie hybride peut être non conforme. La marque conseille de ne pas recharger le véhicule tant que le rappel n'est pas effectué.

