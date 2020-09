Toyota Rav4 : une référence - Salon de l'auto Caradisiac 2020

Déjà 5 générations de Rav4 qui sillonnent nos routes. Eh oui, ce SUV compact a fait figure de pionnier sur son segment, en faisant son apparition en 1994. Et a connu un grand succès pour ses 3 premières générations.

Ensuite, la concurrence a fait son chemin, et il a régressé dans les classements. La 4e génération a même fait pâle figure en France. Mais en 2018, Toyota sort la dernière génération. Plus forte en style, et disponible uniquement en motorisation hybride au moment de son lancement, le SUV est maintenant disponible en hybride rechargeable - version que nous avons pu déjà essayer. Son seul concurrent frontal sera le Honda CR-V, qui a choisi lui aussi l'hybride simple.

Bonne nouvelle, cette génération améliore tout. Elle est moins sage, disons presque moins transparente niveau design, son habitacle monte en gamme, ses prestations routières aussi. Et son bloc hybride à base d'un 4 cylindres 2.5 aidé d'un moteur électrique, pour 222 ch cumulés, bénéficie des dernières améliorations voulues par Toyota (taux de compression, couple en hausse, baisse de consommation).

Il est sobre, par rapport aux performances et au poids de l'ensemble, on peut descendre en conditions réelles à moins de 6,5 litres de moyenne. Et moins encore en ville. Pas mal. Le comportement routier, lui, est sécurisant, mais typé confort, donc pas très dynamique, ce n'est pas sa vocation de toute façon?

Ce dernier Rav4 est également plus accueillant, avec un bon espace habitable, et un volume de coffre qui passe de 501 à 580 litres. Par contre, pas de version 7 places au programme.

Que vaut le Toyota Rav4 en occasion ?

Trop récent encore, difficile pour le dernier Rav4 d'apparaître dans notre rubrique occasion. Mais sur le marché de la seconde main, il fait ses premiers pas, avec l'apparition progressive des premières annonces sur les sites les plus connus. La fiabilité, on l'espère, sera au niveau du précédent, mais pas des plus anciennes générations, touchées par des soucis importants.

Le Toyota Rav4 en occasion Prix en neuf du Toyota Rav4 : de 36 400 € à 48 500 € Prix en occasion du Toyota Rav4 : de 32 000 € à 50 000 € Plus de 700 annonces de Toyota Rav4 sur le site de La Centrale L'avis fiabilité de Caradisiac Le Rav4 possède une très bonne image de robustesse. Elle est aujourd’hui méritée mais cela n'a pas toujours été le cas. Les 2e et 3e générations, par exemple, ont connu de gros soucis avec les moteurs diesels (injecteurs, volant moteur, FAP, etc.). La 4e génération a relevé le niveau, et on peut espérer que cette 5e génération suivra ses traces. Il est encore un peu tôt pour le dire.

