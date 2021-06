Hyundai Ioniq : la passe de trois - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

La Ioniq n'est pas une nouveauté. Elle traîne ses jantes sur nos routes depuis 2016, avec pour ambition affichée à l'époque de faire mal à la Toyota Prius.

D'abord proposée en hybride et électrique, elle a étoffé son catalogue de motorisations à l'été 2017, pour proposer en sus des versions hybrides rechargeables.

En hybride, la Ioniq dispose d'un moteur 1.6 GDI thermique de 105 ch, couplé à un moteur électrique de 43,5 ch, pour une puissance combinée de 141 ch et un couple combiné de 265 Nm. Cela lui permet de réaliser le 0 à 100 km/h en 10,8 s., d'atteindre les 185 km/h en pointe, tout en ne consommant que 3,4 litres en moyenne pour 100 km, en rejetant 102 g de CO2/km au minimum. La batterie hybride de 1,56 kWh permet, comme sur toutes les hybrides simples, de parcourir tout au plus quelques kilomètres en tout électrique, à vitesse réduite.

Dans cette configuration, les prix sont compris entre 28 050 € et 34 200 €.

La version hybride rechargeable, arrivée en dernier fin 2017, est évidemment un peu plus chère. Entre 32 900 € et 39 050 € pour être précis.

Elle dispose de son côté du même moteur thermique que l'hybride. Mais la partie électrique qui l'accompagne est bien plus costaude. En effet, le moteur électrique grimpe à 60,5 ch, et la batterie affiche 8,9 kWh, ce qui lui autorise une autonomie en 100 % électrique de 52 km en cycle WLTP. Et une consommation moyenne de 1,1 litre aux 100 km. La puissance cumulée est la même que pour l'hybride, soit 141 ch, le couple reste aussi à 265 Nm, mais les performances progressent un peu, avec un 0 à 100 en 10,6 s. Tout comme le modèle hybride, celui-ci dispose d'une boîte de vitesses à double embrayage, qui améliore grandement l'agrément par rapport à une boîte à variation continue, souvent trouvée sur les modèles hybrides.

La recharge peut se faire sur secteur en 3h15, et en 2h45 avec une wallbox.

Enfin, entre les deux a été commercialisée la Ioniq Electric. Une des meilleures propositions du segment en termes d'efficience énergétique. En effet, avec un pack de batteries de seulement 38,3 kWh, elle annonce une autonomie de 311 km en cycle WLTP. Un chiffre facilement atteignable en plus, avec quelques notions d'éco-conduite, et bien sûr peu de km sur autoroute.

Le moteur électrique, lui, affiche depuis le restylage 136 ch au lieu de 120, et réalise le 0 à 100 km/h en 9,7 s. tout en atteignant 165 km/h en vitesse de pointe.

La Ioniq électrique est capable de recharger ses accus sur borne rapide, jusqu'à 100 kW, ce qui permet de charger jusqu'à 80 % en 54 minutes. Sur une wallbox, il faudra 6 h avec l'aide du chargeur embarqué de 7,2 kW.

Les prix de cette version sont compris entre 35 200 € et 41 350 €, hors bonus.

Pour le reste, la Ioniq est une berline accueillante. Cinq adultes y trouveront leur place. Le coffre cube 443 litres pour les hybrides et hybrides rechargeables, mais 350 litres pour l'électrique, qui perd en capacité à cause des batteries.

L'habitacle n'est pas d'une franche gaîté, mais il est bien fini, bien assemblé, et le niveau d'équipement est correct sur toutes les finitions.

Enfin, l'esthétique de cette coréenne est moins clivante que celle de la Toyota Prius, même si elle s'en inspire. Elle évite cependant les excentricités de la japonaise, et c'est tant mieux, tout en arrivant à conserver un coefficient de pénétration dans l'air remarquable de 0,24.

La Hyundai Ioniq en occasion

Elle est nous l'avons dit arrivée sur le marché en 2016. Ce qui lui a aussi laissé le temps de s'installer confortablement sur le marché de l'occasion. À ce jour ce ne sont pas moins de 520 annonces qui sont par exemple présentes sur La Centrale, et près de 560 sur leboncoin. La fiabilité ne pose aucun souci récurrent particulier depuis le lancement, si ce ne sont quelques bugs électroniques ou de GPS, sans gravité.

QUE VAUT LA HYUNDAI IONIQ EN OCCASION ? Prix d'une Hyundai Ioniq neuve : de 28 050 € à 41 350 € Prix d'une Hyundai Ioniq en occasion : de 13 000 € à 37 700 € Près de 520 annonces de Hyundai Ioniq d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Avec une commercialisation intervenue en 2016, on commence à avoir pas mal de recul sur cette compacte coréenne. Elle bénéficiait de 5 ans de garantie à sa sortie en 2016, et même 8 ans sur le système hybride ou électrique. Donc les exemplaires les plus anciens sortent tout juste de garantie. Les soucis éventuels ont donc été résolus sans frais pour la plupart. Cela dit, ils sont très peu nombreux. Mis à part quelques bugs concernant l'électronique, de très rares cas de faiblesse d'embrayage ou de boîte de vitesses, la tranquillité des propriétaires a été réelle. Un achat en occasion peut se faire les yeux fermés, que ce soit en hybride, hybride rechargeable, ou électrique.

