Comparatif vidéo - Toyota Corolla 122h vs Hyundai Ioniq : quelle est la meilleure compacte hybride du marché ?

Modèle de fadeur ou ligne torturée à l'extrême, les Toyota de ces dernières années semblent toujours verser dans un extrême ou l'autre. À l’exception de cette nouvelle Corolla qui se montre à la fois furieusement originale mais malgré tout élégante et élancée. Face à elle, restylée l'année dernière, la Hyundai Ioniq n'est pas laide, même loin de là, mais présente des lignes plus classiques qui seront moins à même de déclencher des coups de cœur.

Pour la planche de bord par contre, les recettes sont très proches, avec des volants au dessin étrangement similaire et un grand écran planté en plein milieu.

Aspects pratiques : une grosse différence de volume de coffre

Même si ces deux rivales sont toutes les deux des berlines hybrides, elles affichent des lignes mais également des caractéristiques intérieures bien distinctes. Ainsi, avec une longueur supérieure de 10 cm (4,47 m contre 4,37 m), on s’attend logiquement à des aspects pratiques largement supérieurs pour la Hyundai Ioniq, ce qui n’est que partiellement le cas.

Ainsi, la coréenne avec son coffre de 456 litres (soit presque 100 litres de mieux que la Corolla), sa longueur de chargement plus conséquente et son nombre plus important de chargement commence bien, mais étonnement elle ne profite pas de ces centimètres supplémentaires pour asseoir sa supériorité en matière d’habitabilité. Contre toute attente, c’est la Corolla qui se montre la plus accueillante pour les passagers avec un espace aux jambes plus généreux. La Ioniq réagit avec de meilleures garde au toit et largeur habitable.

Dans l’habitacle, nos deux concurrentes offrent des présentations très agréables avec une bonne dose de modernité avec des instrumentations numériques et de larges écrans multimédia tactiles (8 pouces pour la Corolla contre 10,25 pouces la Ioniq). L’ambiance claire de la Hyundai est très plaisante mais la Corolla fait preuve d’une qualité de fabrication supérieure.

Malheureusement, cela ne suffit pas et c’est une victoire pour les aspects pratiques de la Hyundai Ioniq.

Equipements : la Hyundai n'est pas la si bonne affaire qu'elle était

En regardant les tarifs de la Hyundai, on se dit qu'il est désormais bien loin le temps où les coréennes étaient absolument imbattables dans le domaine et qu'elles sont désormais rentrées dans le rang des généralistes. Ainsi, la Ioniq dans sa finition haut de gamme Executive est affichée à 33 900 € contre 32 250 € pour la Corolla en finition Collection.

Cependant, la japonaise a quelques lacunes à combler comme le système audio premium, le chargeur par induction et l'alerte angles morts, les trois étant compris dans le pack Techno à 1 500 € qui ajoute aussi l'affichage tête haute. C'est presque suffisant pour égaler le prix de la Hyundai, mais la Toyota est équipée de jantes de 18 pouces qu'elle ne peut pas avoir et a une peinture métallisée de série qu'elle facture 650 €. Elle continue d'avoir quelques avantages, comme l'écran multimédia plus grand, les sièges ventilés et le volant chauffant, mais ce n'est pas suffisant pour reprendre la tête.

Victoire donc d'une courte tête de la Corolla.

Budget : durée de garantie contre prix d'achat

Le coût à l’usage des voitures hybrides est un paramètre qui est scruté par les acheteurs. Car c’est justement un des gros avantages de ce type de véhicule. Ils sont en effet chers à l’achat, c’est le moins que l’on puisse dire, mais ils sont censés se rattraper avec une consommation riquiqui, un entretien réduit, et une fiabilité au-dessus de la moyenne. Est-ce bien le cas ici ?

Eh bien oui. Pour nos deux protagonistes de surcroît. Mais l’une des deux dépasse l’autre tout de même d’une courte calandre. Laquelle me direz-vous ? Ne faisons pas durer le suspense, il s’agit de la japonaise. En effet, la Hyundai Ioniq hybride a beau posséder une durée de garantie supérieure à celle de la Toyota, soit 5 ans kilométrage illimité, ce qui est redoutable, et consommer un petit peu moins sur le papier, elle se montre plus chère à l'achat et moins sobre en conditions réelles.

De plus, la fiabilité à long terme reste du côté de la Corolla, dont le fabricant reste un maître en termes de conception et de fiabilité de chaîne de traction hybride. Les deux moteurs sont par ailleurs à chaîne de distribution, et la décote s’annonce similaire.

Au final, la Toyota s’impose au chapitre budget de ce comparatif.