En bref SUV urbain électrique 310 km d’autonomie A partir de 37 700 € hors bonus

Avec le nouveau 2008, Peugeot a chipé au Renault Captur le leadership des ventes de SUV urbains en France. Bien dessiné, plaisant à conduire et plutôt pratique à l’usage, ce véhicule est une réussite qui se décline également en une version 100% électrique.

La Peugeot e-2008 au salon Caradisiac 2021

dailymotion Peugeot e-2008 : la carte verte - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

L’e-2008 reçoit ainsi un groupe motopropulseur déjà bien connu au sein du groupe Stellantis puisqu’on le trouve aussi sur les Citroën, DS ou Opel utilisant la même plate-forme e-CMP. Fort d’une puissance de 136 ch et d’un couple de 260 Nm, celui-ci alimenté par une batterie de 50 kWh censée lui assurer une autonomie de 310 km selon la norme WLTP, soit environ 30 km de moins que la e-208, plus légère et plus aérodynamique.

Côté recharge, il faut compter 16h pour un plein d’électrons sur une prise domestique, délai qui peut être réduit entre 5 h 15 et 8 heures avec une wallbox. Enfin, une borne à haut débit type Ionity permettra de récupérer 80% d’énergie en 30 minutes.

Long de 4,30 m (soit 14 cm de plus que le 2008 de première génération), l'e-2008 se dote de 5 vraies places et d’un coffre de 434 litres, valeur correcte pour la catégorie des petits SUV urbains « zéro émission ».

Il facture en revanche assez cher ses prestations, puisqu’il faut compter 37 700 € (hors bonus) pour la version d’entrée de gamme, contre 24 200 € pour la version thermique PureTech 130, plus légère de 300 kilos. Même si la version électrique permet d’économiser sur les budgets carburant et entretien, et même si la valeur résiduelle de l’électrique sera supérieure, cela représente un investissement conséquent.

J'aime Je n'aime pas

Tous nos articles consacrés au Peugeot E-2008

Essai - Peugeot e-2008 (2020) : que vaut le 1er SUV 100 % électrique de Peugeot ?

Peugeot continue son programme d’électrification. Après des premiers essais concluants de la e-208, le constructeur tricolore nous propose aujourd’hui la version 100% électrique de son nouveau 2008. Cette dernière sera-t-elle au niveau de sa petite soeur ? Lire l'article.

Peugeot e-2008 : espèce encore rare (présentation vidéo)

Pour la première fois depuis son lancement en 2013, le Peugeot 2008 va être disponible en 100% électrique. le constructeur français continue donc sa politique d'électrification et vient se frotter au Hyundai Kona et Kia e-Soul, seuls crossover urbains électriques commercialisés actuellement. Lire l'article.

Peugeot e-2008 : le SUV urbain nucléaire – Salon de l'auto Caradisiac

Parallèlement au nouveau 2008 thermique, Peugeot lance le e-2008, sa version carburant aux électrons. Désormais, c'est un passage presque obligé pour respecter les exigences européennes en matière d'émissions de CO2. Mais est-ce un 2008 au rabais ? Pas vraiment. Lire l'article.

Guide d'achat - Électrification : l'offensive française



Les années 2019 et 2020 ont été des années charnières pour les constructeurs français qui semblent s'être enfin jetés à corps perdu dans l'électrification de leur gamme, après avoir été plutôt timides dans le domaine jusque-là. Certes, c'est sans doute plus pour satisfaire les normes portant sur les émissions de CO2 imposées par l'Europe mais le résultat est là : on trouve désormais des hybrides, rechargeables ou non, et des électriques dans les gammes de Renault et de PSA. Et pour les découvrir, la plupart d'entre elles ont fait le déplacement dans la Manche, pour le premier Salon Caradisiac qui a lieu dans l'incroyable monument historique qu'est le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, construit en 1916. Lire l'article.

QUE VAUT LE PEUGEOT e-2008 EN OCCASION ? Les prix en neuf du Peugeot e-2008 : de 37 700 € à 43 350 € Les prix en occasion du Peugeot e-2008 : de 24 500 € à 43 800 € Plus de 270 annonces de Peugeot e-2008 d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Les premiers retours de fiabilité sur le 2008 sont encourageants. Pas de défaut de jeunesse récurrent à signaler. Cela concerne donc évidemment le e-2008, qui de plus, grâce à la simplicité et à la fiabilité reconnues des moteurs électriques et batteries en général, ne devrait pas avoir de bilan moins bon que les versions thermiques, au contraire ! On signalera simplement un risque de détérioration de la lame du combiné d'instrumentation qui sert à l'effet 3D, sur les modèles équipés. Il faut remplacer alors tout le compteur.

Remerciements

Mille fois merci à toute la famille Micheletty qui nous a accueillis dans son cirque situé à Villeneuve-la Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l’organisation pour la première fois d’un salon de l’auto dans un cirque ! Coup de chapeau aux artistes !

Partenaire du 1er salon Caradisiac l’année dernière, le Groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d’acheminement des 120 voitures exposées pendant le Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021. Un accompagnement déterminant pour la réussite de l’événement.