Peugeot e-2008 : le SUV urbain nucléaire – Salon de l'auto Caradisiac

C'est sous la voute de près de 30 m de haut du hangar à dirigeable d'Ecaussevile, dans la Manche (50), un lieu aussi unique qu'insolite, que nous vous présentons pour le premier salon de l'auto Caradisiac le dernier SUV urbain du lion en version électrique. Après avoir greffé un moteur électrique à sa citadine 208, Peugeot continue donc sur sa lancée et réalise la même transplantation avec son SUV urbain le 2008, qui devient du coup e-2008.

Le Peugeot e-2008 au salon de l'auto Caradisiac 2020

Une transplantation qui se fait avec strictement les mêmes organes d'ailleurs. En effet, le e-2008 reprend tout le groupe motopropulseur de la 208, soit un moteur de 100 kW (136 ch) et un pack de batterie de 50 kWh, qui lui offre une autonomie de 310 km en cycle WLTP. C'est 30 km de moins que la 208, ce qui s'explique par un poids plus élevé et une aérodynamique moins favorable. Logique, en somme.

Le e-2008 reste par ailleurs un 2008, avec des qualités routières de premier ordre. On sent un peu le poids supplémentaire des batteries, mais la suspension raffermie et un train arrière spécifique rendent son comportement très équivalent à celui d'une version thermique.

Dynamique donc, mais toujours confortable, et c'est d'ailleurs un point d'amélioration par rapport au premier 2008. Les performances sont également très suffisantes. Le couple de 260 Nm est disponible dès les premiers tours/minutes, les reprises sont consistantes, les accélérations vigoureuses.

Esthétiquement, le e-2008 ne se distingue du 2008 que par la couleur de son Lion, et quelques logos. Pareil dans l'habitacle, dans lequel on retrouve l'ambiance de la 208, avec i-cockpit et instrumentation numérique à effet 3D. C'est moderne, très correctement fini, même si le nouveau Renault Captur fait désormais mieux.

En tout cas, le e-2008 est une bonne proposition pour qui ne part pas en vacances ou en week-end lointain trop souvent. Il fait par contre payer assez cher ses qualités, à partir de 37 850 €.

Que vaut le Peugeot e-2008 en occasion ?

Peu de matière évidemment, avec cette nouveauté, en occasion. Mais nous avons déjà étudié le marché de l'occasion récente concernant le 2008, et bien sûr, le e-2008 a fait partie de l'étude. De quoi pouvoir affirmer que ses débuts en occasion sont prometteurs.

Le Peugeot 2008 (2019) arrive en occasion : trop cher mon fils ?

Il a pointé le bout de sa calandre et ses feux de jour en forme de crocs à la fin de l'année 2019, quelques semaines après son rival de toujours, le Renault Captur. Six mois plus tard, il arrive en nombre sur le marché de l'occasion. Avec comme atout dans sa manche, un prix plus intéressant qu'en neuf ? Pas si sûr... > Lire l'article

Le Peugeot e-2008 en occasion Les prix en neuf du Peugeot e-2008 : de 37 850 € à 43 450 € Les prix en occasion du Peugeot e-2008 : de 30 990 € à 46 260 € Plus de 60 annonces de Peugeot e-2008 d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Les premiers retours de fiabilité sur le 2008 sont encourageants. Pas de défaut de jeunesse récurrent à signaler. Cela concerne donc évidemment le e-2008, qui de plus, grâce à la simplicité et à la fiabilité reconnues des moteurs électriques et batteries en général, ne devrait pas avoir de bilan moins bon que les versions thermiques, au contraire !

