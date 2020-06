Le Peugeot 2008 (2019) arrive en occasion : trop cher mon fils ?

C'est à la toute fin de l'année 2019 que la seconde génération de 2008 débarque dans les showrooms Peugeot. Ce qui n'aura pas laissé le temps au Renault Captur, lui aussi deuxième opus, de s'installer sur le marché.

Le SUV urbain au lion oppose au classicisme du Renault une bonne dose de personnalité. Désormais clairement identifié et dessiné comme un SUV -quand la première génération pouvait être prise pour un break surélevé-, il en adopte toutes les caractéristiques : aspect massif, garde au sol surélevée, calandre verticale, protections de carrosserie et barres de toit. Il y ajoute un coup de crayon qui ne laisse pas indifférent. On aime ou on déteste, mais c'est en tout cas affirmé. La calandre est béante, les feux diurnes reprennent la signature en forme de crocs, vue sur les dernières 508 et 208, les flancs sont très travaillés avec des aplats en forme de losange, bref, il en jette.

Il grandit aussi, au bénéfice de l'habitabilité et du volume de coffre, mais il se passe toujours de banquette coulissante, si pratique. Dans l'habitacle, on retrouve une planche de bord qui ressemble à s'y méprendre à celle de la 208. Très moderne, elle se dote d'une instrumentation numérique à effet 3D sur les finitions hautes, qui là encore en met plein la vue, à défaut d'être véritablement plus lisible. La qualité de finition est dans la bonne moyenne, même si le Captur fait mieux (cela dit on n'est pas là pour parler de lui, c'est juste pour situer le 2008).

Sur la route en tout cas, il se révèle encore plus doué et incisif que la première génération. La direction, toujours opérée par le petit volant du i-cockpit, est directe et incisive, le train avant précis. Mais le confort (ferme) reste appréciable, et les prestations globales très intéressantes.

Le 2008 se dote de moteurs essence Puretech 1.2 en 100, 130 et 155 ch, d'un diesel 1.5 BlueHDI en 100 et 130 ch, mais aussi d'une version 100 % électrique baptisée e-2008.

Peugeot 2008 de seconde main : les filières d'approvisionnement

Après six mois de commercialisation, Les modèles qui sont aujourd'hui mis sur le marché ne proviennent que de façon marginale de particuliers. Ils sont en effet à peine 5 % parmi les vendeurs. Comme à l'habitude, ce sont donc les professionnels, que ce soit des concessionnaires ou des négociants, qui sont les principaux pourvoyeurs.

Ils revendent en ce moment leurs premiers véhicules de direction ou de démonstration, mais aussi beaucoup "d'occasions 0 km", immatriculées en fin d'année 2019 ou avant les changements de malus qui ont eu lieu le 1er mars 2020.

Les annonces se trouvent pour l'essentiel sur les deux sites les plus importants de petites annonces : La Centrale et le bon coin. On y recense environ 750 modèles en ayant tenu compte des doublons, présents sur les deux sites.

Par ailleurs, on peut aussi accéder aux 2008 vendus directement par Peugeot sous le label "Occasions du lion". On y accède via le site du constructeur ou en allant directement sur le site dédié www.occasionsdulion.com. On y dénombre aujourd'hui une soixantaine d'annonces.

Par ailleurs, les collaborateurs de la marque disposent également d'un site dédié à la revente de leur auto. Il s'agit de www.clicpeugeot.com, sur lequel environ 80 annonces sont présentes.

Si celui-ci est très officiel, il en existe un autre, réservé aussi aux collaborateurs www.ambalion.com, qui ne propose à ce jour qu'une quinzaine de modèles de 2008 en vente.