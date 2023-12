Essai - Peugeot 2008 BlueHdi 130 (2023) : adios !

En bref

A partir de 33 400 €

SUV urbain diesel

Version restylée

Le Peugeot 2008 est, à ce jour encore, le SUV le plus vendu dans l’Hexagone. Si l’essence est la carburation la plus plébiscitée par les clients, le diesel représentait encore, en 2022 près de 30% des ventes. En 2023, la tendance fléchit avec une moyenne tombant à 16,5 % du mix des ventes contre 74 % pour l’essence et 9,5 % pour l’électrique sur la période de janvier à octobre. L’arrivée des motorisations essence électrifiées (48v) 1.2 hybrid en 100 et 136 ch, début 2024, va pousser vers la sortie le 1.5 BlueHdi 130. D’ailleurs Peugeot a pris soin de retirer cette motorisation du configurateur. Le Peugeot 2008 BlueHdi sera disponible jusqu’à écoulement des stocks.

Le 4 cylindres diesel de 130 ch est exclusivement associé à la boîte automatique EAT8. Il est disponible avec les deux finitions hautes du catalogue : Allure (33 400 €) et GT (35 100 €). Dommage que ses tarifs soient si élevés, car ce moteur est un choix rationnel qui s’adresse aux rouleurs offrant une consommation maîtrisée notamment sur les longues distances. Sur autoroute vous verrez facilement la consommation descendre à 5,2l/100 km. Sur les grands axes et le réseau secondaire, le couple maxi (300 Nm) distribué en douceur par la boîte automatique autorise des accélérations et des relances correctes mais sans plus. En effet, l'étagement des rapports est long et privilégie les consommations et les performances en matière d'émissions de CO2.

Les citadins auront davantage intérêt à s’orienter vers le l’essence, voir l’électrique si les finances suivent, car le 2008 BlueHdi est moins agréable dans cet environnement. Le moteur est moins alerte et moins docile. Au final de notre test réalisé sur un parcours varié de 1 000 km, nous avons relevé une moyenne correcte de 6 l/100 km. Ce bloc est soumis à un léger malus de 230 € cette année (132g de CO2/km) et 240 € en 2024.

Confortablement assis et bien maintenu dans les sièges de cette finition GT, le conducteur profite d’un univers soigné et haut de gamme. Il faudra, toutefois adapter la position de conduite, parfois contre nature, pour obtenir une vue dégagée sur le i-Cockpit 3D. Le châssis lui est au diapason. Le roulis est bien maîtrisé et le SUV préserve un bon niveau de confort pour ses occupants. L’impression de dynamisme est renforcée par le mini-volant et la direction franche mais le 2008 se veut avant tout rassurant et polyvalent. Un Ford Puma satisfera davantage les amateurs de dynamisme. En ville, on apprécie son diamètre de braquage court (10,4 m pour faire demi-tour) qui facilite grandement les manœuvres.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Dans le cas du 2008, la vie à bord est facilitée par l’habilité correcte, les rangements nombreux et assez volumineux. Le Français gagne un écran plus grand de 10 pouces. Sa rapidité d’exécution et sa résolution sont meilleures qu’avant restylage, en revanche, l'ergonomie laisse toujours à désirer puisque les fonctions nécessitent trop de manipulations. Bon point, la navigation s’affiche désormais sur l'ensemble de l'écran, ce qui n'était pas le cas auparavant. On retrouve également des connectivités Android et Carplay sans fil ainsi que deux points de charges USB-C à l’avant complétés par un astucieux rangement contenant un chargeur à induction. L'instrumentation numérique de 10 pouces est pour sa part de série et en 3D sur cette finition haute GT. Parmi les autres nouveautés, on notera également, le nouveau design du levier de vitesses. La présentation globalement reste toujours très décalée par rapport à la concurrence mais de très bonne qualité.

Le Peugeot 2008 n'est pas avare en rangements, à l'image des bacs de porte qui accueillent sans souci une grande bouteille. L'habitabilité à l'arrière est dans la moyenne mais la banquette est bien dessinée offrant une posture confortable pour les longs trajets. Deux prises USB sont disposées à l'arrière au niveau de la console centrale. Les passagers ne se sentiront pas lésés.

Avec 432 litres, le volume du coffre est au-dessus de la moyenne, convenant parfaitement à une famille de 4 personnes. De plus, ses formes carrées et son plancher modulable facilitent la disposition des objets. Une fois la banquette rabattue, il n'est pas possible de bénéficier d'un plancher totalement plat.

Cette version haut de gamme GT, vendue 35 100 €, embarque le meilleur du catalogue comme la climatisation automatique, la caméra 360°, l’écran multimédia de 10’’, le i-cockpit 3D, des projecteurs avant Full LED, de l’accès et démarrage sans clé, du toit Black contrasté, et de la recharge par induction pour smartphone.