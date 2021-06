En bref Commercialisée en 2021 Berline hybride rechargeable 204 ch et jusqu'à 59 km d'autonomie électrique A partir de 46 500 €

La Série 3, c'est l'un des laboratoires roulants de BMW pour développer l'électrification de ses moteurs. Tout a commencé en 2012 avec la présentation de l'ActiveHybrid 3, alors une hybride simple dont le 6 cylindres en ligne 3.0 biturbo de 306 ch était épaulé par un moteur électrique de 55 ch intégré dans la boîte automatique à huit rapports et alimenté par une batterie lithium-ion de 1,35 kWh située sous le plancher du coffre. Au total, 340 ch et 450 Nm ainsi qu'une une consommation moyenne NEDC annoncée de 5,9 l/100 km entraînant 139 g/km de CO2, avec 4 petits kilomètres d'autonomie en tout électrique.

La BMW 320e au Salon Caradisiac Électrique/Hybride 2021

dailymotion BMW 320e : l'hybride rechargeable premium pour tous ? – Salon Caradisiac Électrique/Hybride 2021

Après cette première étape arrive en 2015 la 330e iPerformance, cette fois-ci une hybride rechargeable qui remplace son 6 cylindres par un 4 cylindres 2.0 turbo de 184 ch. Relié à une batterie de désormais 5,7 kWh, le système électrique ajoute 88 ch et l'ensemble atteint 252 ch et 420 Nm. Jusqu'à 40 km en électrique sont possible avec une recharge atteignant 3 heures sur secteur et la consommation moyenne est de 2,1 l/100 km pour 49 g/km de CO2.

Puis vint la nouvelle génération de Série 3, baptisée G20 qui a droit en 2019 à une évolution désormais seulement appelée 330e et qui voit sa fiche technique continuer d'évoluer. Toujours la même partie thermique mais le moteur électrique développe maintenant 113 ch, pour un total de 292 ch, et est branché sur une batterie d'une capacité de 12 kWh, ce qui permet de faire jusqu'à 60 km en électrique et de ne consommer officiellement que 1,6 l/100 km de moyenne en émettant 37 g/km de CO2 selon la norme WLTP.

Le segment des hybrides rechargeables faisant partie des plus dynamiques actuellement, BMW a pris la décision de proposer une seconde Série 3 hybride rechargeable moins puissante mais plus accessible. Il s'agit de la 320e, une nouveauté très importante qui ne pouvait manquer le Salon Caradisiac Électrique/Hybride 2021 ayant lieu sur la prestigieuse piste du cirque Micheletty.

La marque bavaroise a choisi de conserver les mêmes ingrédients de la recette de la 330e dans une version à peine diluée. Le 2.0 turbo est ainsi dégonflé à 163 ch mais le moteur électrique de 113 ch ainsi que la batterie de 12 kWh qui l'alimente restent les mêmes, la puissance totale étant désormais de 204 ch. C'est tout de même suffisant pour abattre le 0 à 100 km/h en 7,6 s et atteindre 225 km/h, ce qui n'a rien de honteux. Mais surtout, les tarifs passent sous la barre des 50 000 €, à partir de 46 500 €, et l'autonomie électrique urbaine est de 59 km, ce qui permet de prétendre au bonus des hybrides rechargeables.

Mais il y a tout de même quelques mauvaises nouvelles : la recharge est limitée à 3,7 kW de puissance, c’est-à-dire le strict minimum, ce qui entraîne un temps minimum de 3h30 pour faire le plein de la batterie et cette dernière grignote sur le volume de coffre, le faisant passer de 480 à 375 litres.

