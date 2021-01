BMW Série 3 et Série 5 : un hybride rechargeable plus accessible

L'hybride rechargeable descend en gamme chez BMW. Après les 330e et 530e de 292 ch, ainsi que la 545e de 394 ch, voici les 320e et 520e de "seulement" 204 ch. Une proposition intéressante pour ceux qui veulent une BMW branchée plus abordable, d'autant que les performances restent à un bon niveau. La 320e berline passe ainsi de 0 à 100 km/h en 7,6 secondes et atteint 225 km/h. La 520e a la même vitesse maxi et passe de 0 à 100 km/h en 7,9 secondes. En électrique, la vitesse est limitée à 140 km/h.

Ces modèles reçoivent un quatre cylindres 2.0 litres de 163 ch et un moteur électrique de 83 kW pour la Série 3 et 80 kW sur la Série 5, la puissance maxi cumulée étant donc la même sur les deux véhicules, tout comme le couple maxi de 350 Nm. Ce sont des propulsions, avec boîte automatique 8 rapports. La Série 3 existe avec la transmission intégrale xDrive, mais sur le break.

Les 320e et 520e ont une batterie lithium-ion de 12,0 kWh. Selon le cycle WLTP, la Série 3 fait jusqu'à 59 km en électrique. Pour la Série 5, c'est 57 km. Il faut un peu plus de 3h30 pour faire le plein de la batterie avec charge 3,7 kW.

Cette batterie est placée sous la banquette arrière, mais le coffre en souffre aussi. Côté Série 3, le volume tombe à 375 litres pour la berline et 410 litres pour le break. Côté Série 5, on a 410 litres en berline et 430 litres en break. Attention aussi au réservoir : il ne fait que 40 litres sur la Série 3 !

Côté tarifs, la baisse est sensible par rapport aux versions placées au-dessus. La 520e commence à 52 650 €, contre 60 900 € pour la 530e. La 320e est à partir de 46 500 €, contre 51 450 € pour la 330e. La 320e peut ainsi profiter du bonus écologique de 2000 €.