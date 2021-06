Citroën C5 Aircross hybrid : le seul hybride rechargeable des chevrons - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Dévoilé pour la première fois en 2018 lors du salon de Paris, le C5 Aircross a très rapidement su s'imposer sur le marché des SUV compacts généralistes puisqu’il occupe la seconde place derrière l’indéboulonnable Peugeot 3008. Début 2020, il a été décliné dans une version hybride rechargeable, qui rencontre également un joli engouement dès son début de carriere.

Cette déclinaison est identique à celle des Peugeot 3008 et DS7 Crossback, à la différence que les deux SUV sont disponibles en deux niveaux de puissance (225 et 300 ch). Ce n’est pas le cas du C5 Aircross, qui doit se contenter de la plus petite et donc seulement deux roues motrices. Sous le capot, on trouve un 1.6 essence de 180 ch, couplé à une boîte automatique à 8 rapports associé à un bloc électrique de 110 ch. La puissance maxi cumulée est de 225 ch. Ce dispositif est alimenté par une batterie lithium-ion de 13,2 kWh, qui permet d'avoir une autonomie en tout électrique d'environ 50 km.

Esthétiquement, cette version hybride rechargeable ne diffère nullement des thermiques. Le C5 Aircross conserve son allure atypique avec sa face avant affichant des projecteurs sur deux étages et des chevrons qui courent sur toute la largeur. De profil, c'est la présence des airbumps sur le bas de la portière qui fait la spécificité du SUV de Citroën.

L’intérieur est doté aussi d’une forte personnalité avec son instrumentation numérique et ses aérateurs verticaux. Misant sur l’agrément des occupants, il propose des sièges très confortables issus du programme Citroën Advanced Confort.

Les aspects pratiques ont été soignés avec une banquette arrière coulissante et un volume de coffre généreux variant de 580 litres à 720 litres. Des caractéristiques qui n’ont pas été dégradées par l'électrification, ce qui constitue une bonne nouvelle.

Le C5 Aircross est commercialisé à des tarifs compris entre 39 500 et 45 250 €.

Que vaut le Citroën C5 Aircross Hybrid en occasion ? Prix d'un Citroën C5 Aircross Hybrid en neuf : 39 500 à 45 250 € Prix d'un Citroën C5 Aircross Hybrid en occasion : 31 500 € à 47 200 € Plus de 200 annonces de Citroën C5 Aircross Hybrid en occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac : Le Citroën C5 Aircross n'a qu'un peu plus de deux ans de commercialisation derrière lui, mais malheureusement, il connaît les affres des défauts de jeunesse. Sa version hybride est plus récente, et il faut espérer qu'elle sera moins touchée et déjà remise à niveau sur certains points. Car les modèles 100 % thermiques pâtissent de très nombreux soucis électroniques (multimédia, radars, régulateur, jauge à essence, vitres électriques qui descendent seules alors que le véhicule est garé fermé, calculateur de boîte de vitesses, ouverture du coffre par "coup de pied" qui ne fonctionne pas, etc. Il faut donc se montrer vigilant lors d'un achat en occasion. Les soucis peuvent avoir été résolus, mais pas toujours.

