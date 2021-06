En bref Berline-coupé à moteur électrique Longueur de 4,99 m. A partir de 101 500 €

L’électrification file bon train au sein du groupe Volkswagen, qui vise à terme la place de leader mondial des ventes de modèles zéro émission. De la VW ID.3 à la Porsche Taycan Cross Turismo en passant par le Skoda Enyaq IV, le catalogue s’élargit chaque mois ou presque.

Ce premier trimestre 2021 a été notamment marqué par le lancement de l’Audi e-tron GT, laquelle repose sur la même plate-forme que la Porsche Taycan.

Longue de 4,99 m. (2 cm de plus que la Porsche) mais haute de seulement 1,41 m, cette nouvelle Audi s’apparente clairement à un grand coupé avec sa poupe inclinée, qu’agrémente un aileron mobile rétractable.

L’Audi e-tron GT au salon Caradisiac 2021

dailymotion Audi e-tron GT et RS e-tron GT : émotion en électrons - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Malgré ce gabarit imposant, le volume de coffre s'établit à seulement 405 litres. Même si un comportement avant permet aussi de ranger une valise, cette voiture ne privilégie pas particulièrement les aspects pratiques.

De plus, si l’empattement de 2,90 m ménage un bel espace aux jambes pour les passagers arrières, ceux qui mesurent plus de 1,80 m. pourront s’agacer de la faible garde au toit proposée.

Dans l’habitacle, cette Audi séduit par le soin apporté au choix des matériaux et à la finition, mais on pourra regretter l’apparence un peu trop classique de l’ensemble. On trouve à bord deux écrans faisant face au conducteur, mais on est loin, bien loin de l'ambiance geek. L'auto réintroduit ainsi notamment les commandes de climatisation "physiques" qui avaient disparu à bord de la dernière A8 (et ce n'est pas plus mal, finalement).

Côté techno, cette belle auto dispose d’une batterie dont la capacité utile s’établit à 86 kWh, laquelle alimente deux moteurs électriques (un par essieu) qui délivrent deux niveaux de puissance cumulée.

L’e-tron GT dispose ainsi de 476 ch pour 630 Nm de couple (avec une fonction boost à 530 ch, 0 à 100 km/h en 4,1 s), tandis que la RS -e-tron GT, version plus musclée, revendique la bagatelle de 598 ch (650 ch avec le boost, 0 à 100 km/h en 3,3 s) pour 830 Nm de couple. De quoi déplacer les 2,3 tonnes de l’ensemble avec aisance, ainsi que Caradisiac l’a pu constater lors d’un premier essai.

Une fois n'est pas coutume, on relève très peu de différences entre le concept-car et le modèle de série. Cette voiture fait preuve d'une forte prestance.

Les autonomies s’établissent à 472 et 484 km, valeurs qui n’ont rien d’extraordinaire. Par contre, il sera possible de récupérer jusqu’à 100 km d’autonomie en 5 minutes sur les bornes capables de délivrer 270 kW en courant continu, ce qui signifie que l’on peut espérer regagner 80% d’énergie en 22 minutes. Les tarifs de la gamme s'échelonnent de 101 500 à 156 200 €.

J'aime Je n'aime pas

Tous nos articles sur l'Audi e-tron GT

Présentation vidéo - Audi e-Tron GT : la première berline électrique des anneaux

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la gamme e-Tron de chez Audi ne va pas uniquement se composer de SUV comme c'est le cas aujourd'hui, puisqu’une berline va prochainement être commercialisée. Son nom : e-tron GT, et elle sera même déclinée en version RS. Une grande première. Lire l'article.

Prise en mains – Audi RS e-tron GT : la première RS électrique est l'Audi la plus puissante de son histoire

Ce modèle a une charge lourde à porter : c'est en effet la première RS de série à ne pas avoir du sans-plomb comme régime alimentaire strict, mais c'est aussi la plus puissante voiture produite pour la route par Audi de toute son histoire. Nous en avons pris le volant pour la première fois dans la région de Reims pour découvrir si la RS e-tron GT est à la hauteur des attentes. Lire l'article.

PROSPECTIVE FIABILITE L'Audi RS e-Tron GT est une Porsche Taycan recarrossée. Cela nous permet d'affirmer, sans trop nous tromper, que la fiabilité de sa motorisation et de ses batterie sera la même que celle de sa "cousine". Et de ce que nous avons pu constater jusqu'à aujourd'hui, la Posche Taycan ne connaît pas de soucis récurrents à signaler. Sur la partie carrosserie, habitacle, finition, on sait Audi assez pointilleux, ça ne devrait pas poser de souci. Par contre, sur l'électronique et les équipements, ce sera à surveiller, car c'est aujourd'hui par là que les soucis arrivent en général. Reste qu'au prix où la voiture est vendue, Audi va certainement choyer ses clients, et prendre en charge facilement les problèmes éventuels.

Remerciements

Mille fois merci à toute la famille Micheletty qui nous a accueillis dans son cirque situé à Villeneuve-la Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l’organisation pour la première fois d’un salon de l’auto dans un cirque ! Coup de chapeau aux artistes !

Partenaire du 1er salon Caradisiac l’année dernière, le Groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d’acheminement des 120 voitures exposées pendant le Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021. Un accompagnement déterminant pour la réussite de l’événement.