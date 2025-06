Audi vient de dévoiler le nouveau SUV Q3 mais la version Sportback est encore en test !

Dans la famille de la nouvelle génération de l’Audi Q3, je suis à la recherche de la version Sportback. Et bien, la voilà sur le Nürburgring, qui poursuit un intense programme de validation en vue d’une commercialisation qui devrait être effective en 2026. Mais pour le moment les essais de ce nouveau modèle se poursuivent.

Pour la version Sportback du nouvel Audi Q3, il n’est pas question de se dévoiler entièrement et les prototypes qui tournent sur le circuit allemand sont encore soigneusement camouflés par une couverture adhésive chargée de cacher leurs lignes. Si cela est nécessaire pour l’arrière du modèle, pour ce qui concerne la partie avant, elle n’a plus aucun secret pour nous.

La nouvelle génération de l’Audi Q3 déjà dévoilée

Car pour tout ce qui concerne l’avant du modèle, cette partie sera l’exacte réplique du nouveau SUV Audi Q3 qui vient d’être dévoilé par la marque aux anneaux. Si le nouveau modèle conserve une filiation directe avec la précédente génération, les évolutions sont nombreuses et concernent la calandre Singleframe et des projecteurs plus effilés, tandis que le regard est désormais en deux parties, l’allure générale du modèle est également plus musclée mais avec des lignes plus douces que sur la précédente et deuxième génération.

Une carrosserie Sportback plus aérodynamique

Sur la partie arrière, on trouve aussi une signature lumineuse en deux parties, mais par rapport à l’Audi Q3, la ligne du toit devrait être encore plus fuyante tout comme la lunette arrière très inclinée, offrant par la même occasion une ligne aérodynamique plus efficiente. Ce qui change énormément par rapport à la deuxième génération, c’est le traitement de l’habitacle qui est modernisé avec un système d’infodivertissement géré par la dernière génération d’Android Auto Automotive OS avec un assistant vocal aidé par l’IA.

Il reste encore un diesel au menu

Ce modèle reprend la base MEB Evo qui est optimisée pour l’hybridation. Une plateforme utilisée dans le groupe VW par le Tiguan mais aussi par le Cupra Terramar qui est produit comme le nouveau Q3 à Györ en Hongrie. Le nouvel Audi Q3 sera aussi produit à Ingolstadt en Allemagne. Ce modèle Sportback, rival du BMW X2, devrait recevoir les mêmes motorisations que la version Q3, dont les trois motorisations du lancement : un diesel de 150 ch, un 1.5 micro-hybride essence de 150 ch et une motorisation hybride rechargeable de 272 ch (120 km d’autonomie électrique). D’autres motorisations viendront plus tard (dont au moins une associée à une transmission Quattro).