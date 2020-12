Les voitures hybrides sont-elles les meilleures occasions du marché ?

Par quoi remplacer mon ancienne voiture ? C'est la question que de nombreux automobilistes se posent. Y compris ceux qui achètent des voitures d'occasion, un marché qui a beaucoup (beaucoup) mieux résisté que le marché du neuf à la pandémie de Covid-19, à tel point qu'il se vendra en 2020 près de 3,3 occasions pour une voiture neuve contre 2,5 pour une en temps normal.

Et tous les jours nous constatons que la question qui revient le plus souvent est celle du choix du type de motorisation.

Faut-il passer à l'électrique ? Une interrogation récurrente... Mais aussi, nous l'avons plus souvent encore entendu : "faut-il passer à l'hybride" ? C'est le sujet de cet article.

Faut-il alors, comme en neuf, craquer pour une hybride d'occasion ? Nous mettrons ici volontairement de côté les hybrides rechargeables, qui feront l’objet d'un article spécifique la semaine prochaine. De façon tout aussi assumée, nous mettons de côté les modèles à "hybridation légère". Leur impossibilité de rouler ne serait-ce qu'un seul mètre en mode électrique n'en fait pas, pour nous, de vraies hybrides.

En tout cas, sur le papier, les occasions de ce type ont tout pour plaire. Elles fonctionnent pour la grande majorité au sans-plomb, et non au diesel, un carburant et un type de motorisation qui n'est plus en odeur de sainteté, et qui semble de plus en plus devoir fuir (par obligation) les centres des grandes agglomérations.

Elles sont également économes. Avec l'apport de leur batterie et d'un moteur électrique, en soutien du bloc thermique, leur consommation est très basse. On les dit aussi sobres que des diesels. Vraiment ?

Enfin, leurs propriétaires semblent tout à fait satisfaits de leur fiabilité. Un autre bon point à inscrire à leur crédit. Mais est-ce bien vrai ?

Autant de questions auxquelles nous allons répondre au fil des pages de ce dossier. Avec en plus celle de savoir si les hybrides d'occasion sont éligibles à la prime à la conversion, ce qui les rendrait d'autant plus intéressantes.

Mais déjà, avant de cliquer sur "page suivante", voici la liste de tous les modèles hybrides disponibles en occasion sur le marché (hors hybrides rechargeables et micro-hybrides nous l'avons dit).