Mercedes GLC300e : pionnier - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

C’est sous le magnifique chapiteau du cirque Micheletty que le Mercedes revient sur le devant de la scène, qui accueille toutes les stars du marché. Au catalogue de la firme à l’étoile depuis 2018, le GLC était disponible en deux carrosseries : normale ou coupé. Ses rivaux directs à savoir les X1 et Q3 étaient dépourvus de motorisations hybrides rechargeables jusqu’à peu, mais ce n’est plus le cas puisque les Audi et BMW en sont équipés désormais.

Sous le capot de cette Mercedes, un bloc essence 4 cylindres 2.0 de 211 ch associé à un moteur électrique de 90 kW (122 ch) alimenté par une batterie de 13,5 kWh. Une configuration partagée avec les Classe C et E. La puissance cumulée atteint 320 ch et l’autonomie en tout électrique varie entre 41 et 50 km en fonction du niveau d’équipement, selon le cycle WLTP. Mais ce n'est pas tout puisque ce GLC est aussi disponible dans une offre unique: l'hybride diesel. Dans cette configuration, le GLC propose un 4 cylindres 2.0 turbo diesel développant, exactement comme sur le GLC 220 d, 194 ch et 400 Nm couplé à un moteur électrique de 122 ch.

Les lignes extérieures de ce GLC restent classiques et vieillissent bien. Elles ont bénéficié d’un restyling en 2019 qui a porté sur l'adoption d’une calandre diamant, ainsi que de nouveaux feux avant et arrière. Les seuls signes distinctifs de cette version sont les logos EQ Power présents sur les ailes et la trappe de recharge située sur la partie basse à droite du pare-chocs arrière, ce qui s’avère peu pratique au quotidien.

Dans l’habitacle, même si la planche de bord est moins futuriste que celle du GLA avec sa double dalle numérique, l'intérieur du GLC se compose d’une planche de bord fonctionnelle, plaisante à regarder et composée de matériaux nobles. Elle est constituée d’un nouveau volant multifonctions, d’une instrumentation 100 % numérique épaulée par un affichage tête haute et d’une tablette tactile grand format intégrant le performant système multimédia MBUX.

Question aspects pratiques, l’arrivée de la batterie dédiée à l’hybridation fait tomber le volume à 395 litres ( soit 115 litres de moins) et le double fond est dorénavant occupé par les deux câbles de recharge livrés de série. L’habitabilité reste inchangée.

Les tarifs de ce Mercedes GLC300e sont particulièrement élevés puisque compris entre 60 650 et 63 150 €, ce qui le prive du bonus de 2 000 € accordé par le gouvernement pour les véhicules hybrides rechargeables.

Remerciements

Mille fois merci à toute la famille Micheletty qui nous a accueillis dans son cirque situé à Villeneuve-la Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l’organisation pour la première fois d’un salon de l’auto dans un cirque ! Coup de chapeau aux artistes !

Partenaire du 1er salon Caradisiac, l’année dernière, le Groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d’acheminement des 120 voitures exposées pendant le Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021. Un accompagnement déterminant pour la réussite de l’événement.